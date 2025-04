Kismamaként is címlapra való – így ragyog Miamiban Vasvári Vivien

Az ország hónapok óta követi figyelemmel a népszerű influenszer negyedik várandósságát. A korábbi szokásaihoz híven most is az Egyesült Államokat választotta a szülés helyszínéül – ahogy korábban két másik fiánál is tette.

Nemsokára karjaiban tarthatja negyedik gyermekét

Forrás: Fotó: Máté Krisztián

A sztármami tehát jelenleg a napsütötte Miamiban élvezi már a mindennapokat, ami egyet jelenthet azzal, bizony közeledik a szülés dátuma, amit Vivien most meg is erősített. –írja cikkében a Metropol

Kiderült ugyanis, csupán két hétre van nagyjából a kiírt szülési dátumtól:

38. hét

–posztolt magáról pár képet, melyeken fehér, bő ruhája ellenére is jól látszik a terhespocakja. Sokat tehát már nem kell várjanak a férjével, Bodnár Zsigmoddal, hogy karjaikban tarthassák babájukat.