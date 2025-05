Szabolcsban indítja ingyenes koncerttel Metropolis turnéját Ákos – ezt kár lenne kihagyni!

A turné műsorában a platinalemezes METROPOLIS album fontosabb dalai mellett nagy slágerek és az évfordulós kiadványok is kiemelt szerepet kapnak.

(Idén a HŰSÉG 25, A KATONA IMÁJA 15, a MÉG EGYSZER 10 esztendős lett! Ezek az albumok hamarosan mind megjelennek a Jubileumi újrakiadások dupla LP-sorozatában - a TEST / All Is One 31 éves anyagával és az idén 30 esztendős INDIÁNTÁNC / Firedance felvételeivel együtt!)