Nemazalány megható videóval mondott köszönetet Szofinak – nem sírtunk rajta... de bizony sírtunk

Nemazalány szívhez szóló videóval lepte meg Szofit. Már négy éve osztják meg egymással az életüket – a színpadon és azon kívül is. A követők régóta figyelemmel kísérhetik a két lány barátságát, de ilyen személyes, érzelmes összeállítást ritkán láthatunk tőlük.

Nemazalány egy megható videóval köszöntötte Szofit

Fotó: Instagram

Instagram-posztjában ezt írta Nemazalány:

Ezt a videót, még az üres szívek születésnapjára terveztem, de végül valamiért eddig csak a mappában csücsült. Szofival már a negyedik évünket töltjük együtt, és nagyon sok boldog pillanattal gazdagodtunk. Hálás vagyok, hogy ilyen barátot tudhatok magaménak, és hálásak vagyunk nektek, hogy velünk vagytok évek óta!

A megható videó tele van közös emlékekkel: koncertek, kulisszák mögötti pillanatok, utazások és spontán nevetések. Minden egyes képkocka azt üzeni, hogy a barátságuk nemcsak a közös munkáról, hanem valódi szeretetről is szól.

A rajongók természetesen pillanatok alatt elérzékenyültek:

Uramisten, ez nagyon Cuki! Nektek vagyok a leghálásabb, hogy mindig itt vagytok mellettünk és egy csodák vagytok!

Én vagyok a leghalasabb nektek, hogy vagytok, és hogy csodábbnál csodább dalokat hoztok világra!

–írták a poszthoz

A 4 év alatt született közös pillanatok most végre megérkeztek hozzánk is, és szebben talán nem is ünnepelhették volna meg a barátságukat. Nemazalány és Szofi példája újra bebizonyította: az igazi kötelék időt, közös emlékeket és rengeteg szeretetet kíván – és mindezt egyetlen videóban is képesek voltak átadni.

A két fiatal évek óta nemcsak a zenében, de az élet minden területén támaszai egymásnak. A videóból sugárzik az az őszinte szeretet és támogatás, amit a közönségük is mindig érezhetett. Bár a közös munka sokszor a reflektorfényről szól, ez az összeállítás azt is megmutatja, milyen értékes a háttérben megélt közös út.

A megható visszatekintés minden rajongót emlékeztet arra, hogy a valódi kapcsolatok ereje időtálló, és néha egyetlen videóban több érzelem rejlik, mint ezer kimondott szóban.