A sztármami nagy vallomása: Vasvári Vivi megnyílt a rajongóknak kisfia születéséről

Egy ország követhette Vasvári Vivi negyedik várandósságát, a sztármami a szülés napját és fia érkezését sem titkolta. Vivi végig aktív volt a közösségi médiában és azt is hamar elárulta, Bodnár Zsigmonddal közös második gyermekük a Liam nevet kapta. A kis csöppség pedig szinte épphogy világra jött, édesanyja pár nappal később máris egy edzőteremből jelentkezett be, amin nagyon sok rajongója megdöbbent. Meg is kérdezték tőle, hogyan képes erre. –írja a Borsonline

Másfél hete látott napvilágot Liam.

Fotó: hot! magazin archív

Vivi erre csak annyit válaszolt, hogy minden test más, és minden nő másképp regenerálódik a szülés után. Hangsúlyozta, ő sosem volt az a típus, aki sokáig képes nyugodtan ülni. Úgy érzi, a teste mindig jelzi, mikor áll készen újabb kihívásokra. Különösen most, hogy már négyszer szült természetes úton – és bár mindegyik szülés más-más élményt hozott, Liam érkezése számára különösen emlékezetes maradt:

Egyik szülésemre sem tudnám azt mondani, hogy nehezebb vagy könnyebb volt, mindegyik másképp volt csodálatos. Ariana 2,5 óra alatt érkezett. Edward 1,5 óra alatt, Colin 40 perc alatt, míg Liam bő 30 perc alatt született meg. Mind a négy pillanat életre szóló emlék tele érzelemmel, erővel és hálával. Mégis, Liam születése különösen mély nyomott hagyott bennünk. Valami egészen különleges történt akkor

–árulta el a sztármami, hozzátéve, ezt nemsokára részletesebben, egy külön posztban is kifejti majd.