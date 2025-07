Atombiztos szerelem: Bódi Guszti és Margó 50 éve egy húron pendül

Mi abban a keresztény világban élünk, ami működött a szüleinknél, illetve nagyszüleinknél is. Ugyanis ezt a tradíciót nem szeretnénk megváltoztatni, mert még a mai rohanó világban is helytálló. Továbbá voltaképpen ezeknek az elveknek köszönhető az is, hogy már közel 50 éve együtt vagyunk Margóval. Mi a gyerekeinket is vallásosan neveltük, illetve azt tanítottuk nekik, hogy szeressék a családjukat és munkát, tehát ne legyenek restek