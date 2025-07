Csípőjével sodor le a feedről videójában a sonkádi sütihercegnő

A sonkádi sütihercegnő új TikTok-videóval jelentkezett. Opitz Barbi mindig tudja, hogyan dobja fel a hangulatot. Mozgása és energiája ezúttal is elvarázsolja a követőit. Nézd meg, milyen lendülettel hódítja meg a táncparkettet!

A sonkádi sütihercegnő videójában sodor le a feedről

Forrás: Fotó: Opitz Barbi Instagram oldala

Opitz Barbi az utóbbi időben nemcsak a zenéivel, hanem videóival is egyre több figyelmet kap. A TikTokon sok követője van, és gyakran olyan tartalmakat oszt meg, amelyekről napokig beszélnek a kommentelők. Egyesek szerint bátor és önazonos, mások szerint túlzásba esik.

Az viszont biztos, hogy mindig tudja, hogyan kerüljön újra a középpontba.

Nemcsak a táncban, de stílusában is merész és egyedi, ami sokak szemében inspiráló. A rajongói imádják azt a könnyedséget, ahogy megjelenik a kamerák előtt, és ezt a pozitív energiát szívesen viszik tovább. Bármit is csinál, mindig hozza a mosolyt és a jókedvet a követőinek. Így vált Opitz Barbi nemcsak énekesnővé, hanem igazi online jelenséggé is.