augusztus 19., kedd

Huba névnap

23°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mi járatban?

1 órája

"Gyerünk, Pajti!" El sem hiszed, hol tűnt fel megyénkben David Hasselhoff legendás járgánya (fotó)

Címkék#Nyíregyháza#autó#Knight Rider#járgány#David Hasselhoff

Mit kereshet errefelé? David Hasselhoff beszélő autója napokig vármegyénkben marad.

Munkatársunktól

Ki ne emlékezne a '80-as évek legendás televíziós sorozatára, a Knight Riderre? A David Hasselhoff által megformált titkos ügynök, Michael autója a filmtörténetet ikonikus járgányai közé tartozik, amely még beszélni is tudott. K.I.T.T. most olyan helyen tűnt fel, ahol senki nem számított rá, Nyíregyházán a 38-as főút bevezető szakaszán gurult. És ez nem vicc. 

David Hasselhoff K.I.T.T.
K.I.T.T., David Hasselhoff legendás járgányát Nyíregyháza területén fotózták le
Fotó: facebook - szabolcs trafi/útinfó

A legendás jármű, legalábbis annak hű más a poszt alatt található hozzászólások alapján nem véletlenül "tévedt" vármegyénkbe, hiszen augusztus 20. és 24. között Leveleken rendezik meg a 2. V8 Team Levelek Amerikai autóstalálkozót. A fekete Pontiac Firebird Trans Am típusú gépkocsi a szombati nyílt napon bárki számára megtekinthető lesz, így aki szeretne, David Hasselhoff "utódjával" is megismerkedhet. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu