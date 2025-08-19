"Gyerünk, Pajti!" El sem hiszed, hol tűnt fel megyénkben David Hasselhoff legendás járgánya (fotó)

Ki ne emlékezne a '80-as évek legendás televíziós sorozatára, a Knight Riderre? A David Hasselhoff által megformált titkos ügynök, Michael autója a filmtörténetet ikonikus járgányai közé tartozik, amely még beszélni is tudott. K.I.T.T. most olyan helyen tűnt fel, ahol senki nem számított rá, Nyíregyházán a 38-as főút bevezető szakaszán gurult. És ez nem vicc.

Fotó: facebook - szabolcs trafi/útinfó

A legendás jármű, legalábbis annak hű más a poszt alatt található hozzászólások alapján nem véletlenül "tévedt" vármegyénkbe, hiszen augusztus 20. és 24. között Leveleken rendezik meg a 2. V8 Team Levelek Amerikai autóstalálkozót. A fekete Pontiac Firebird Trans Am típusú a szombati nyílt napon bárki számára megtekinthető lesz, így aki szeretne, David Hasselhoff "utódjával" is megismerkedhet.