Hoppá!
2 órája
Egyetlen képkockából ráismersz, melyik világsztár járt a Nyíregyházi Állatparkban? (videó)
Annyit segítünk, hogy nem Jennifer Lopez.
Forrás: Facebook
A válasz pedig: Hide the Pain Harold, azaz Arató András sikerét elsősorban a sajátos arckifejezésének köszönheti. Ezúttal a pingvinekkel ismerkedett!
Ezt ne hagyja ki!Fogvacogtató
3 órája
Olyan lista élére került a szabolcsi település, amelyikre senki nem vágyik
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre