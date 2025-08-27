augusztus 27., szerda

Hoppá!

1 órája

Egyetlen képkockából ráismersz, melyik világsztár járt a Nyíregyházi Állatparkban? (videó)

Annyit segítünk, hogy nem Jennifer Lopez.

Nagy Zoltán
Forrás: Facebook

A válasz pedig: Hide the Pain Harold, azaz Arató András sikerét elsősorban a sajátos arckifejezésének köszönheti. Ezúttal a pingvinekkel ismerkedett!

 

