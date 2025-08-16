augusztus 16., szombat

Celeb

1 órája

Bántó megjegyzések, hazai előítéletek: Gáspár Evelin őszintén mesélt

Címkék#bulvár#sztár#celeb#előítélet#Gáspár Evelin

A magyar celebvilág árnyoldalai gyakran bántó megjegyzésekkel és előítéletekkel járnak. Gáspár Evelin őszintén mesél arról, milyen roma származású nőként a reflektorfényben élni.

Szon.hu

Gáspár Győzike nagyobbik lánya nyíltan beszélt a roma származásával kapcsolatos előítéletekről, a testére tett bántó megjegyzésekről és a celebvilág képmutatásáról. Gáspár Evelin szerint egy ismert embernek, különösen egy roma sztárnak, példát kell mutatnia. írta a Borsonline

Gáspár Evelin őszintén mesélt
Fotó: MW-Archív

Gáspár Evelin őszintén mesélt az előítéletekről és bántó megjegyzésekről

A magyar közönség Gáspár Evelint először a Győzike Show-ban láthatta édesapja oldalán. A C-Egyenes podcast friss adásában nyíltan mesélt arról, milyen roma származású nőként és ismert személyként élni a magyar médiában, és nem kertelt a hazai celebvilágról szóló kritikáiban sem.

Amikor a műsorvezető rákérdezett, hogy Evelin celebnek tartja-e magát, frappánsan így válaszolt: „Közismert ellenségnek tartom magam.” Hozzátette, hogy önmagában a „celeb” címke nem zavarja, ám a származására tett megjegyzéseket sokkal bántóbbnak érzi.

Tízéves korom óta látnak a tévében, és legtöbbször a testem miatt kapom a megjegyzéseket. Ezekből a mai napig kijut

– mondta. Véleménye szerint az „unalmas celeb” fogalma nem létezik: „Akit nem hívnak műsorokba és nem írnak róla cikkeket, az a lőtéri kutyát sem érdekli.” Hasonlóan gondolkodik a Redditről is: ha valakiről ott beszélnek, az azt mutatja, hogy érdekli az embereket – és mint elárulta, édesapja is havi rendszerességgel „kint van” a fórumon.

Evelin arról is mesélt, szerinte milyen az igazi értékű celeb. Hozzátette, a sztárvilágban gyakran uralkodik a képmutatás: sokan a közösségi médiás hirdetésekből élnek, de előfordul, hogy a reklámozott termék rövid időn belül a marketplacen köt ki. „Eladta a lelkét, kétszer is lehúzta a pénzt – mi ő? Egy Ludas Matyi” – fogalmazott élesen.

Egy celebnek, különösen egy roma származású sztárnak szerinte példamutatónak kell lennie

Ha romaként nem mutatsz példát, akkor mi értelme? Én úgy gondolom, hogy apám pozitívan változtatott a romák megítélésén. Nem azt látták a nézők, hogy elmegy lopni, vagy hogy a gyerekek koszosak, vagy kerülik az iskolát.

A beszélgetésből egy határozott, saját álláspontját felvállaló Evelin képe bontakozik ki, aki bár gyakran a kritikák céltáblája, mégis magabiztosan képviseli önmagát, és nem riad vissza a hazai celebvilág ellentmondásaival való szembenézéstől.

Az erededi cikk elolvasható a borsonline.hu oldalon.

 

 

 

 

