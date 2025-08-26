Hinnyécske
Szétnézés nélkül kelnél át Barbara zebráján! Csíkos csapdába csal a begyverető, félingecskés selyem melles!
A Netcelebfigyelő Facebook-oldal osztotta meg azt a felvételt, amin a sonkádi szupersztár, Opitz Barbi, csíkos csodaszettben lépked, és mindenkit mosolyra fakaszt.
A hozzászólók sora megoszlott: akadt, aki hiányolta a göndör hajkoronát, ami a színpadon mindig ragyogott, másokat viszont a csíkos ruha zavarta, mert bár a vonalak rendesen futnak párhuzamosan, sokakban a börtönös asszociációk kavarogtak.
Mindenesetre egy dolog biztos: ebben a csíkos szettben bárki szívét könnyedén bebörtönözné.
