Szétnézés nélkül kelnél át Barbara zebráján! Csíkos csapdába csal a begyverető, félingecskés selyem melles!

Címkék#Opitz Barbi#félingecskés#ruha

A Netcelebfigyelő Facebook-oldal osztotta meg azt a felvételt, amin a sonkádi szupersztár, Opitz Barbi, csíkos csodaszettben lépked, és mindenkit mosolyra fakaszt.

Szon.hu
Forrás: illusztráció / Instagram

A hozzászólók sora megoszlott: akadt, aki hiányolta a göndör hajkoronát, ami a színpadon mindig ragyogott, másokat viszont a csíkos ruha zavarta, mert bár a vonalak rendesen futnak párhuzamosan, sokakban a börtönös asszociációk kavarogtak.

Katt ide a videóért!

 

 

Mindenesetre egy dolog biztos: ebben a csíkos szettben bárki szívét könnyedén bebörtönözné.

 

