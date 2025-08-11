Robbant a cukiságbomba. Mutatjuk, hogy fogadta kis kedvence rég nem látott gazdáját, Tóth Fruzsinát

Mit arról beszámoltunk, a magyar női röplabda-válogatott vasárnap a Continental Arénában legyőzte Dániát és ezzel kijutott az Európa-bajnokságra. A nemzeti csapatnak tagja volt a Fatum Nyíregyháza két játékosa, Tóth Fruzsina és Lászlop Alexandra is. A két játékosnak nem sok pihenő jutott nyárra, hiszen alig ért véget a bajnokság, máris válogatott edzőtáborba vonultak, a sok munkának meglett a gyümölcse, hiszen a sikeres kvalifikáció mellett ezüstérmet nyertek az Európa-ligában. Az eredmények azonban lemondással jártak, sokat voltak távol családjuktól, és kis kedvenceiktől. Az újbóli találkozás azonban kárpótolta mindenért Tóth Fruzsinát. A nagy találkozásról a Fatum Nyíregyháza tett közzé egy Facebook posztot.

Tóth Fruzsina kis kedvencével