Ettől cukibbat ma biztosan nem látsz! Bűbájos fotókat posztolt kisfiáról Vasvári Vivien

Ettől biztosan elolvadsz! Vasvári Vivien tündéri fotón mutatta meg kisfiát, Colint.

Szon.hu

Vasvári Vivien szívhez szóló fotósorozattal lepte meg követőit az Instagram-oldalán. A fotókon Vasvári Vivien és második férje, Bodnár Zsigmond első közös gyermeke, Colin látható, aki 2023. szeptember 5-én született. írta a Ripost

Vasvári Vivien és Bodnár Zsigmond
Vasvári Vivien és Bodnár Zsigmond
Fotó: Máté Krisztián

Vasvári Vivien bűbájos fotókat posztolt Colinról

Az első fotón Colin békésen szunyókál egy puha takarón, fején aranyos, kis fülekkel díszített sapkával. A másodikon apró lábai egy kék szívet ölelnek át, míg a harmadikon a lassan két éves kisfiú egy hófehér, pici macit szorít magához.

2025 áprilisában Vasvári Vivien és Bodnár Zsigmond második közös gyermeke is megszületett, aki a Liam nevet kapta. A család ezzel immár hat gyönyörű gyermekkel teljes.

Az eredeti cikk a ripost.hu oldalon olvasható el.

Együtt a csipet csapat

Vasvári Vivien számára mindene a családja, ez abban is megfigyelhető, hogy gyakran oszt meg tartalmakat a gyermekeiről. Legutóbb pedig már az összes csemetéjét megmutatta a csinos anyuka.

Most először indult szépségversenyen

A Magyarok Világszépe hazánkban a három legrangosabb szépségverseny egyike. Sztropkóczki Dóra nyerte a Blikk olvasóinak a közönségszavazását.

Három évtizede alapították a Szpari meghatározó szurkolói alakulatát

A Mastiffs a Nyíregyháza Spartacus ultra csoportja, és a végsőkig kitart az együttes mellett. Fontos dátum volt 1995. augusztus 12-e a Mastiffs életében. A Nyíregyháza Spartacus ultra csoportja a Tiszakécske elleni mérkőzésen debütált. Azóta pontosan 30 esztendő telt el, sok-sok örömteli és kevésbé sikeres időszakot éltek meg közösen a Szparival.

Szabolcs-Szatmár-Bereg tele van páratlan látnivalókkal, gyönyörű helyekkel, s kitűnő hotelekkel, szállodákkal. Ám sajnos akad néhány minősíthetetlen szállás is.

Ha elég körültekintőek vagyunk, elkerülhetjük ezeket.

A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

 

 

 

 

 

 

