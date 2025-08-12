Ettől cukibbat ma biztosan nem látsz! Bűbájos fotókat posztolt kisfiáról Vasvári Vivien

Vasvári Vivien szívhez szóló fotósorozattal lepte meg követőit az Instagram-oldalán. A fotókon Vasvári Vivien és második férje, Bodnár Zsigmond első közös gyermeke, Colin látható, aki 2023. szeptember 5-én született. –írta a Ripost

Vasvári Vivien és Bodnár Zsigmond

Fotó: Máté Krisztián

Vasvári Vivien bűbájos fotókat posztolt Colinról

Az első fotón Colin békésen szunyókál egy puha takarón, fején aranyos, kis fülekkel díszített sapkával. A másodikon apró lábai egy kék szívet ölelnek át, míg a harmadikon a lassan két éves kisfiú egy hófehér, pici macit szorít magához.

2025 áprilisában Vasvári Vivien és Bodnár Zsigmond második közös gyermeke is megszületett, aki a Liam nevet kapta. A család ezzel immár hat gyönyörű gyermekkel teljes.