Ettől cukibbat ma biztosan nem látsz! Bűbájos fotókat posztolt kisfiáról Vasvári Vivien
Ettől biztosan elolvadsz! Vasvári Vivien tündéri fotón mutatta meg kisfiát, Colint.
Vasvári Vivien szívhez szóló fotósorozattal lepte meg követőit az Instagram-oldalán. A fotókon Vasvári Vivien és második férje, Bodnár Zsigmond első közös gyermeke, Colin látható, aki 2023. szeptember 5-én született. –írta a Ripost
Vasvári Vivien bűbájos fotókat posztolt Colinról
Az első fotón Colin békésen szunyókál egy puha takarón, fején aranyos, kis fülekkel díszített sapkával. A másodikon apró lábai egy kék szívet ölelnek át, míg a harmadikon a lassan két éves kisfiú egy hófehér, pici macit szorít magához.
2025 áprilisában Vasvári Vivien és Bodnár Zsigmond második közös gyermeke is megszületett, aki a Liam nevet kapta. A család ezzel immár hat gyönyörű gyermekkel teljes.
Az eredeti cikk a ripost.hu oldalon olvasható el.
