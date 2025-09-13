Az Ázsia Express MÁZS nélkül robog tovább

Váratlan fordulat történt az Ázsia Express műsorában: a legutóbbi hajszáról Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt értek vissza utolsóként, ezért nekik kellett távozni a versenyből. Ördög Nóra azonban váratlan fordulattal visszahívta a párost, és felajánlotta: egyikük mégis maradhat, és Lakatos Levente oldalán folytathatja a versenyt. A TV2 Ázsia Express című műsora immár egy új összetételű párossal robog tovább.

Mészáros Árpád Zsolt és Németh Kristóf együtt kezdték el az Ázsia Express című műsort

Fotó: Németh Kristóf Facebook-oldala

Az Ázsia Express sokat adott nekik

Mészáros Árpád Zsolt hazatért, Kristóf pedig tovább küzdhet a győzelemért. MÁZS abban a pillanatban megkönnyebbült, amikor megtudta, hogy távoznia kell a műsorból, de mint később elmondta, valójában újból szívesen belevágna a kalandba – derül ki az Ázsia Express közösségi oldaláról.

A nyíregyházi származású színész azt mondta, nagyon sokat kapott a műsortól, egyáltalán nem bánja, hogy belevágott a különleges utazásba.

Németh Kristóf ezt írta a közösségi oldalára: „Drága Barátom! Véget ért a közös kaland Ázsiában, folytatódik itthon, a mindennapokban… Rengeteget tanultunk együtt, csoda volt Veled beleállni ebbe az emberpróbáló csatába és ketten 100 évesen bebizonyítani az egész világnak, hogy két ember között a legrövidebb út, egy mosoly.”