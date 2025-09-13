1 órája
Az Ázsia Express MÁZS nélkül robog tovább
A nyíregyházi származású színész azt mondta, nagyon sokat kapott a műsortól, nem bánja, hogy belevágott az utazásba. Az Ázsia Express nélküle folytatódik.
Váratlan fordulat történt az Ázsia Express műsorában: a legutóbbi hajszáról Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt értek vissza utolsóként, ezért nekik kellett távozni a versenyből. Ördög Nóra azonban váratlan fordulattal visszahívta a párost, és felajánlotta: egyikük mégis maradhat, és Lakatos Levente oldalán folytathatja a versenyt. A TV2 Ázsia Express című műsora immár egy új összetételű párossal robog tovább.
Az Ázsia Express sokat adott nekik
Mészáros Árpád Zsolt hazatért, Kristóf pedig tovább küzdhet a győzelemért. MÁZS abban a pillanatban megkönnyebbült, amikor megtudta, hogy távoznia kell a műsorból, de mint később elmondta, valójában újból szívesen belevágna a kalandba – derül ki az Ázsia Express közösségi oldaláról.
A nyíregyházi származású színész azt mondta, nagyon sokat kapott a műsortól, egyáltalán nem bánja, hogy belevágott a különleges utazásba.
Németh Kristóf ezt írta a közösségi oldalára: „Drága Barátom! Véget ért a közös kaland Ázsiában, folytatódik itthon, a mindennapokban… Rengeteget tanultunk együtt, csoda volt Veled beleállni ebbe az emberpróbáló csatába és ketten 100 évesen bebizonyítani az egész világnak, hogy két ember között a legrövidebb út, egy mosoly.”
