szeptember 13., szombat

Kornél névnap

23°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Véget ért számára a kaland

1 órája

Az Ázsia Express MÁZS nélkül robog tovább

Címkék#Mészáros Árpád Zsolt#Ázsia Express#kaland

A nyíregyházi származású színész azt mondta, nagyon sokat kapott a műsortól, nem bánja, hogy belevágott az utazásba. Az Ázsia Express nélküle folytatódik.

Munkatársunktól

Váratlan fordulat történt az Ázsia Express műsorában: a legutóbbi hajszáról Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt értek vissza utolsóként, ezért nekik kellett távozni a versenyből. Ördög Nóra azonban váratlan fordulattal visszahívta a párost, és felajánlotta: egyikük mégis maradhat, és Lakatos Levente oldalán folytathatja a versenyt. A TV2 Ázsia Express című műsora immár egy új összetételű párossal robog tovább.   

Mészáros Árpád Zsolt és Németh Kristóf együtt kezdték el az Ázsia Express című műsort
Mészáros Árpád Zsolt és Németh Kristóf együtt kezdték el az Ázsia Express című műsort
Fotó: Németh Kristóf Facebook-oldala

Az Ázsia Express sokat adott nekik

Mészáros Árpád Zsolt hazatért, Kristóf pedig tovább küzdhet a győzelemért. MÁZS abban a pillanatban megkönnyebbült, amikor megtudta, hogy távoznia kell a műsorból, de mint később elmondta, valójában újból szívesen belevágna a kalandba – derül ki az Ázsia Express közösségi oldaláról. 

A nyíregyházi származású színész azt mondta, nagyon sokat kapott a műsortól, egyáltalán nem bánja, hogy belevágott a különleges utazásba. 

Németh Kristóf ezt írta a közösségi oldalára: „Drága Barátom! Véget ért a közös kaland Ázsiában, folytatódik itthon, a mindennapokban… Rengeteget tanultunk együtt, csoda volt Veled beleállni ebbe az emberpróbáló csatába és ketten 100 évesen bebizonyítani az egész világnak, hogy két ember között a legrövidebb út, egy mosoly.” 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu