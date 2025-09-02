szeptember 2., kedd

Party

3 órája

L.L. Junior felforrósítja a nyíregyházi éjszakát!

Igazi sztárfellépővel és fergeteges hangulattal indul a szeptember a nyíregyházi éjszakában! A buli főszereplője L.L. Junior, aki elhozza a legnagyobb slágereit.

Szon.hu

Szeptember 6-án, szombaton a nyíregyházi Pink Clubban hatalmas buli készül, ahol a főszerep a zenéé, a táncé és a felhőtlen szórakozásé lesz. A nagyterem színpadán L.L. Junior ad élő koncertet, olyan slágerekkel, mint a Hol van az a lány?, a Minden OKé, a Mr. Raggamoffin vagy a Rabszolgalány. A hangulat tehát garantáltan a tetőfokára hág!

L.L.Junior, buli
Forró bulihétvége jön Nyíregyházán: L.L. Junior lép fel
Forrás: Bors / Máté Krisztián

A sztár hónapok óta a címlapokon szerepel Frey Tímeával való se veled, se nélküled kapcsolatával. Hol szakításról, hol kibékülésről szóltak a hírek, de L.L. Junior a Tények Plusz kamerái előtt tiszta vizet öntött a pohárba: mindenki a saját útját járja. A szakítás azonban nem törte meg. 

L.L. Junior bevallotta, hogy a nehézségek ellenére igyekszik előre tekinteni – méghozzá a szívfájdalom számára már bevált módszerével.

Ez pedig nem más, mint egy új, tűzpiros Ferrari, amit Instagram-történetében mutatott meg rajongóinak. A sztár korábban egy Mercedes CLE 300-assal bővítette a garázsát, most azonban egy piros luxus-sportautóval kápráztatta el követőit – írta a Bors. Hogy lesz-e még folytatás Frey Tímeával, ma még senki sem tudja. Annyi biztos: L.L. Junior most a zenére, a rajongóira és vadonatúj Ferrarijára összpontosít.

