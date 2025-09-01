Csodaszép iskolás kislány lett Bódi Margó unokájából – így indult az első nap! (fotókkal)

Az énekesnő csodálatos fotókat tett közzé a Facebook-oldalán, amelyeken végigkövethetjük, hogyan készült a család erre a különleges eseményre.

„Elindult! Sikeres, boldog éveket drága kicsi lány” – írta Margó a bejegyzéshez, amit pillanatok alatt elleptek a rajongói jókívánságok.

„Boldog iskolakezdést!”, „Gyönyörű szép unokád van!”, „Csodás iskolás éveket kívánok neki!” – olvasható a kommentek között.

A fotókon látszik, mennyire megható és büszke pillanat volt ez az egész családnak. A kisunoka ragyogó mosollyal, iskolatáskával a hátán, szépen felöltözve indult el új kalandjai felé. A közösségi oldal követői nem győzték dicsérni a kislány bájos megjelenését és azt, milyen büszke nagymama Margó.

A család számára ez az iskolakezdés nemcsak egy új tanév kezdetét, hanem egy új életszakaszt is jelent. Margó pedig – ahogy azt már megszokhattuk – most is örömmel osztotta meg a boldog pillanatokat követőivel.