Sulikezdés

4 órája

Csodaszép iskolás kislány lett Bódi Margó unokájából – így indult az első nap! (fotókkal)

Címkék#nagymama#iskolatáska#Bódi Margó

Újabb megható pillanatot osztott meg a rajongóival Bódi Margó: szeptember 1-jén elérkezett a nagy nap, amikor gyönyörű unokája először lépte át iskolásként az iskola kapuját.

Csodaszép iskolás kislány lett Bódi Margó unokájából – így indult az első nap! (fotókkal)

Forrás: Facebook

Az énekesnő csodálatos fotókat tett közzé a Facebook-oldalán, amelyeken végigkövethetjük, hogyan készült a család erre a különleges eseményre.

Elindult! Sikeres, boldog éveket drága kicsi lány” – írta Margó a bejegyzéshez, amit pillanatok alatt elleptek a rajongói jókívánságok.

Boldog iskolakezdést!”, „Gyönyörű szép unokád van!”, „Csodás iskolás éveket kívánok neki!” – olvasható a kommentek között.

A fotókon látszik, mennyire megható és büszke pillanat volt ez az egész családnak. A kisunoka ragyogó mosollyal, iskolatáskával a hátán, szépen felöltözve indult el új kalandjai felé. A közösségi oldal követői nem győzték dicsérni a kislány bájos megjelenését és azt, milyen büszke nagymama Margó.

A család számára ez az iskolakezdés nemcsak egy új tanév kezdetét, hanem egy új életszakaszt is jelent. Margó pedig – ahogy azt már megszokhattuk – most is örömmel osztotta meg a boldog pillanatokat követőivel.

 

