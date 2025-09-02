Elolvadtunk, ilyen cukik voltak a Fatum Nyíregyháza játékosai – mutatjuk a fotókat

Tegnap becsengettek, újra gyerekzsivajjal teltek meg a tantermek, elkezdődött a tanév. Az iskolakezdés mindig izgalmas és vegyes érzéseket vált ki a gyerekekből. Sokan örülnek, hogy újra találkozhatnak a barátaikkal, és kíváncsiak az új tantárgyakra vagy tanárokra. A Fatum Nyíregyháza ebből az alkalomból időutazásra invitálta játékosait, akik megmutatták 10-20-25 évvel ezelőtti gyerekkori fotójukat. Gondoltad volna, hogy Lászlop Alexandra ilyen mohón veti magát rá az ünnepi tortára? Farkas Gréta büszkén pózolt kis kedvencével, Asli Antivero Salinas pedig iskolai díszegyenruhában úgy néz ki mit egy professzor. Te hányat ismersz fel közülük? Nézd meg a fotókat.

A Fatum Nyíregyháza "osztály tablója" fotó: Fatum Nyíregyháza/Facebook

Bátran vágjatok neki életetek újabb fejezetének és csodás élményekben legyen részetek a következő tanévben, majd a továbbiakban is

– üzenték a játékosok az iskolakezdő gyerekeknek.

