szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

28°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fatum

1 órája

Elolvadtunk, ilyen cukik voltak a Fatum Nyíregyháza játékosai – mutatjuk a fotókat

Címkék#Fatum Nyíregyháza#gyerekkori fotó#fotó

Volt akinek fülig ért a szája, volt aki rávetette magát a szülinapi tortájára. Mutatjuk a Fatum Nyíregyháza játékosainak gyerekkori képeit.

Szon.hu

Tegnap becsengettek, újra gyerekzsivajjal teltek meg a tantermek, elkezdődött a tanév. Az iskolakezdés mindig izgalmas és vegyes érzéseket vált ki a gyerekekből. Sokan örülnek, hogy újra találkozhatnak a barátaikkal, és kíváncsiak az új tantárgyakra vagy tanárokra. A Fatum Nyíregyháza ebből az alkalomból időutazásra invitálta játékosait, akik megmutatták 10-20-25 évvel ezelőtti gyerekkori fotójukat. Gondoltad volna, hogy Lászlop Alexandra ilyen mohón veti magát rá az ünnepi tortára? Farkas Gréta büszkén pózolt kis kedvencével, Asli Antivero Salinas pedig iskolai díszegyenruhában  úgy néz ki mit egy professzor. Te hányat ismersz fel közülük? Nézd meg a fotókat.

Fatum Nyíregyháza
A Fatum Nyíregyháza "osztály tablója" fotó: Fatum Nyíregyháza/Facebook

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Bátran vágjatok neki életetek újabb fejezetének és csodás élményekben legyen részetek a következő tanévben, majd a továbbiakban is

 – üzenték a játékosok az iskolakezdő gyerekeknek.

A Fatum Nyíregyháza osztály tablója

Fatum Nyíregyháza – gyerekkori fotók

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu