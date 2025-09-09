2 órája
Vadító képeken a nyíregyházi röplabdás lányok (fotókkal)
Ettől felmegy a vérnyomásod! Bikiniben villantottak a Fatum Nyíregyháza röplabdás lányai.
Már csak egy hónap és elrajtol az élvonalbeli női röplabda-bajnokság, a Fatum Nyíregyháza gőzerővel készül a bajnoki rajtra. Közben az is kiderült, hogy a csapat hazai pályán kezdi a TippmixPro Női Röplabda Extraligát, ellenfele a MÁV Előre lesz, az első idegenbeli mérkőzését pedig Újpesten vívja a csapat egy héttel később. Az első rangadóra november közepéig kell várni, akkor a Vasas vendégei lesznek Dávid Zoltán tanítványai.
A csapat túl van már két felkészülési mérkőzésen, az elsőt Székesfehérváron játszották, legutóbb pedig idehaza a TFSE volt a vendégük. A megfeszített munka mellett a pihenésre és regenerációra is figyel a csapat, a nyári napsütés utolsó pillanatait kihasználva a lányok a Aquarius Élmény- és Parkfürdőben lazítottak. Legutóbb gyermekkori képeivel lepte meg rajongóit a csapat, most bikinis fotókkal forrósították fel a hangulatot.
A Fatum Nyíregyháza bajnoki menetrendje
- 2025. 10. 11. 19:00 Fatum Nyíregyháza–Máv Előre Foxconn
- 2025. 10. 18. 19:00 UTE–Fatum Nyíregyháza
- 2025. 11. 10. 19:00 Fatum Nyíregyháza–Vasas SC
- 2025. 11. 16. 16:00 Vasas Óbuda–Fatum Nyíregyháza
- 2025. 11. 19. 18:00 Fatum Nyíregyháza–TFSE
- 2025. 11. 22. 18:00 Fatum Nyíregyháza–MBH-Békéscsaba
- 2025. 12. 10. 18:00 KHG KNRC–Fatum Nyíregyháza
- 2025. 12. 14. 16:00 Máv Előre Foxconn–Fatum Nyíregyháza
- 2025. 12. 17. 18:00 Fatum Nyíregyháza–UTE
- 2026. 01. 11. 18:00 TFSE–Fatum Nyíregyháza
- 2026. 01. 17. 18:00 Fatum Nyíregyháza–Vasas Óbuda
- 2026. 01. 20. 19:00 Vasas SC–Fatum Nyíregyháza
- 2026. 01. 24. 18:00 MBH Békéscsaba–Fatum Nyíregyháza
- 2026. 01. 31. 18:00 Fatum Nyíregyháza–SZBRA
- 2026. 02. 07. 18:00 Fatum Nyíregyháza–KHG KNRC
