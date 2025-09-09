Vadító képeken a nyíregyházi röplabdás lányok (fotókkal)

Már csak egy hónap és elrajtol az élvonalbeli női röplabda-bajnokság, a Fatum Nyíregyháza gőzerővel készül a bajnoki rajtra. Közben az is kiderült, hogy a csapat hazai pályán kezdi a TippmixPro Női Röplabda Extraligát, ellenfele a MÁV Előre lesz, az első idegenbeli mérkőzését pedig Újpesten vívja a csapat egy héttel később. Az első rangadóra november közepéig kell várni, akkor a Vasas vendégei lesznek Dávid Zoltán tanítványai.

A Fatum Nyíregyháza játékosai a Aquarius Élmény- és Parkfürdőben lazítottak Fotó: Kohut Árpád Fotó: Kohut Árpád

A csapat túl van már két felkészülési mérkőzésen, az elsőt Székesfehérváron játszották, legutóbb pedig idehaza a TFSE volt a vendégük. A megfeszített munka mellett a pihenésre és regenerációra is figyel a csapat, a nyári napsütés utolsó pillanatait kihasználva a lányok a Aquarius Élmény- és Parkfürdőben lazítottak. Legutóbb gyermekkori képeivel lepte meg rajongóit a csapat, most bikinis fotókkal forrósították fel a hangulatot.

A Fatum Nyíregyháza bajnoki menetrendje