Gubik Petra mesés születésnapot ünnepelt

A közmédia egyéves mesecsatornája szeptember elején útra kelt, hogy a gyerekeket és családokat személyesen is megörvendeztesse és közösségi élményt nyújtson a Csukás Meserádió hallgatóinak. A tíznapos, húsz várost érintő országjárásra Gubik Petra, a közmédia népszerű műsorvezetői is elkísérték a csapatot, valamint bábosok, énekesek és bűvészek is részt vettek a gyerekek szórakoztatásában. A programban több mint 3000 gyerek vett részt és vált a Csukás Meserádió mesés világának részesévé.

Gubik Petra mellett Lóci is a Csukás Meserádióval ünnepelt Fotó: MTVA/Markal Ádám

Diósdon és Martonvásáron zárult a Csukás Meserádió egyéves születésnapja alkalmából indított tíznapos országjáró turné, amely során minden alkalommal egy nap két helyszínre is elvitték a rádió mesés világát az óvodásoknak. Minden állomáson fergeteges interaktív bűvész és bábelőadások várták a kicsiket, a közmédia műsorvezetői és munkatársai a magyar népmesék legjavát vitték el a kisgyermekeknek, továbbá játékos programok és egy extra meglepetés is várta őket. Találkozhattak és közös fotót készíthettek az évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvendő mesekarakterrel, a Csukás Meserádió kabalaállatával, Süsü, a sárkánnyal. A közös ünneplésen és találkozáson túl az országjáró turné célja az volt, hogy minél szélesebb körben ismerjék meg a Csukás Meserádió világát, valamint, hogy az óvodapedagógusok a jövőben használják az intézményi nevelésben a rádió mesés kínálatát, a mesehallgatás fejlesztő szerepét, hiszen a rádió a nap 24 órájában ingyenes elérhető műsorokat sugároz.

A Csukás Meserádió csatornahangjával, Gubik Petra, Junior Prima és Petőfi Zenei Díjas előadóművésszel, Ajak díszpolgárával a zárónapon személyesen is találkozhattak a gyerekek.

„Tudtuk, hogy több generáció is hallgatja a rádiót, akik mind jól ismerik és szeretik a csatorna ikonikus arcát, Süsüt is. A gyerekek szeretetét, mesék iránti rajongását személyesen is megtapasztalni azonban semmivel sem összehasonlítható élmény volt. Öröm volt látni, hogy az alkotással, rajzolással, meseolvasással és hallgatással töltött közös idő fontos értékek napjainkban is, mind családi körben, mind az oktatás-nevelés területén is” – mondta el Gubik Petra a nagy sikerű országjáró turné kapcsán.

Hangsúlyozta, hogy az egy éve éjjel-nappal, szünet és reklám nélkül szóló Csukás Meserádió eseménysorozata bebizonyította: szükség van Magyarországon egy meserádióra, amely közösségi élményt és közös kikapcsolódást nyújt a gyerekek, családok számára.