Gáspár Evelin csodát tett – tizenegy évet kellet várni, hogy sor kerüljön erre!

Test és lélek egyensúlyban. Így változott meg Gáspár Evelin élete.

Gáspár Evelin átalakulásáról mesélt: Gáspár Győző lánya exkluzív interjút adott a Borsnak, amelyben nemcsak életmódváltásáról és látványos átalakulásáról mesélt, hanem egy megható családi pillanatról is. Gáspár Evelin ugyanis elárulta, 11 év után egyesült újra a Gáspár család, és mindez miatta történt. írja a Borsonline

Gáspár Evelin látványos átalakulásáról mesélt
Fotó: László Szabolcs/ Bors

Gáspár Evelin élete megváltozott: fogyása csak a kezdet volt

Őszintén beszélt az elmúlt év nagy változásairól, életmódváltásáról, és arról, hogy több mint egy évtized után családja újra egymásra talált.
Győzike lánya az utóbbi hónapokban látványosan átalakult: lefogyott, és most egészségesebb, kiegyensúlyozottabb, magabiztosabb, mint valaha. Ahogy ő fogalmaz, a testével együtt a lelke is megerősödött, és úgy érzi, most a helyére került életének minden darabja.

Azzal, hogy lefogytam, és megtaláltam a belső egyensúlyt, mintha minden a helyére került volna

–kezdte Evelin, aki hozzátette: 

 De ami talán a legfontosabb: a családom is újra egyesült.

11 évnyi viszályt hagytak maguk mögött

A valóságshow-szereplő elárulta, hogy a családi békülést egy váratlan pillanat indította el: egyik bokszmérkőzésén az egész Gáspár család ott szurkolt neki – még azok is, akik évek óta nem beszéltek egymással.

Nagyon örülök neki, hogy megmozgatta a büszkeség és a tisztelet a családtagjaimat is, és levetették magukról azt a dühöt, amit eddig hordoztunk. Nekem ez a hétvégi bokszmeccs két szempontból is győzelem volt: egyrészt megnyertem, másrészt pedig újra együtt volt a család

–mondta a Borsnak Gáspár Bea lánya, aki számára ez a pillanat különösen megható volt, hiszen utoljára 11 évvel ezelőtt, az érettségi utáni ballagási vacsorán ült együtt a teljes família egy asztalnál.

Komolyan mondom, ez 11 éve nem történt meg. Akkor még nagymamám is velünk volt, de sajnos azóta elhunyt. Most viszont éreztem, hogy ő is velünk van, fentről küldte az energiát

–mesélte Evelin

Az eredeti cikk elolvasható a borsonline.hu oldalon.

