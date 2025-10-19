Álomesküvő után rémálomszerű nászút: Miló Vikiék Barcelona közepén balhéztak

Miló Viki férjhez ment! A nyíregyházi ökölvívó-világbajnok a Házasság első látásra harmadik évadában keresi az igazit. A TV2 párkereső reality-jének szakértő szerint Janicsek Attila a hozzáillő férfi, olyannyira, hogy már ki is mondták a boldogító igent. Az esküvőjük meghitt volt, Attila hozzátartozói egyik ámulatból a másikba estek, amikor kiderült, kivel áll oltár elé a 49 éves sales manager. A lagzi tehát megvolt, jöhet a nászút!

Házasság első látásra: a boldogító igen után jött a nászút, Miló Viki és férje, Janicsek Attila Spanyolországba utaztak

A pár szerint a spanyolországi utazásnak az ismerkedésről, az egymásra hangolódásról kell szólnia. Viki arról beszélt, hogy először érzelmileg kell közel kerülniük egymáshoz, csak azután jöhet szóba az intimitás. Attila az első közös reggelükön rántottát és pirítóst készített feleségének, aki értékelte a gesztust, ám nem tudta szó nélkül hagyni, hogy újdonsült párja a fürdőszoba padlóján hagyta a alsónadrágját és nem pakolt ki a bőröndjéből. Ez nyilván nem esett jól neki, de egyelőre nem vágott vissza.

Házasság első látásra: Vikiék már az első nap balhéztak

Attila nagyon sok programmal készült, ezek egyike egy romantikus csónakázás volt. Igaz, nem tudott evezni, amit Viki többször szóvá is tett.

Még a végén férfi leszel

– jegyezte meg nevetve, amikor férje kezdett belejönni a lapátolásba. Észre sem vette, hogy mindent kontrollál, ami a férfi szerint „megöli a dolgokat”.

Rozs Erika szexuálpszichológus egyike a kísérlet négy szakértőjének. Elmondta: az irányításmánia hátterében trauma húzódik, ezért nem bíznak senkiben az ilyen emberek.

Viki meglepő kijelentést tett, szerinte Attila nem érzékeny, hanem hisztis. S hogy miért mondta ez? Azért, mert a férjének rosszul esett, hogy nem foghatta meg a neje kezét. Úgy érezte, nem volt tolakodó, a Házasság első látásra nyíregyházi szereplője szerint viszont nem ad neki elég időt. Érezhetően feszültséget okozott közöttük, hogy eltérőek a vágyaik: Viki elmondta, hogy a nagy betűs férfiről álmodozik, ezért vállalkozott a kísérletre, Attila ebből azt szűrte le, hogy ő nem igazi férfi.

Tóth Melinda pszichológus rámutatott, Attila zsákutcába került, mert amikor férfiasabban lépett fel, leteremtették, mert érzéketlen és előrerohant, amikor pedig Viki kioktatja, teljesen elvész egyenrangú felnőttnek lenni.

