Álomesküvő után rémálomszerű nászút: Miló Vikiék Barcelona közepén balhéztak
Meghitt és jó hangulatú lagzon ment férjhez Miló Viki, azután jött a feketeleves. A nyíregyházi sportoló és párja napokig csak balhézott a spanyolországi nászút alatt a Házasság első látásra harmadik évadában.
Miló Viki férjhez ment! A nyíregyházi ökölvívó-világbajnok a Házasság első látásra harmadik évadában keresi az igazit. A TV2 párkereső reality-jének szakértő szerint Janicsek Attila a hozzáillő férfi, olyannyira, hogy már ki is mondták a boldogító igent. Az esküvőjük meghitt volt, Attila hozzátartozói egyik ámulatból a másikba estek, amikor kiderült, kivel áll oltár elé a 49 éves sales manager. A lagzi tehát megvolt, jöhet a nászút!
A pár szerint a spanyolországi utazásnak az ismerkedésről, az egymásra hangolódásról kell szólnia. Viki arról beszélt, hogy először érzelmileg kell közel kerülniük egymáshoz, csak azután jöhet szóba az intimitás. Attila az első közös reggelükön rántottát és pirítóst készített feleségének, aki értékelte a gesztust, ám nem tudta szó nélkül hagyni, hogy újdonsült párja a fürdőszoba padlóján hagyta a alsónadrágját és nem pakolt ki a bőröndjéből. Ez nyilván nem esett jól neki, de egyelőre nem vágott vissza.
Házasság első látásra: Vikiék már az első nap balhéztak
Attila nagyon sok programmal készült, ezek egyike egy romantikus csónakázás volt. Igaz, nem tudott evezni, amit Viki többször szóvá is tett.
Még a végén férfi leszel
– jegyezte meg nevetve, amikor férje kezdett belejönni a lapátolásba. Észre sem vette, hogy mindent kontrollál, ami a férfi szerint „megöli a dolgokat”.
Rozs Erika szexuálpszichológus egyike a kísérlet négy szakértőjének. Elmondta: az irányításmánia hátterében trauma húzódik, ezért nem bíznak senkiben az ilyen emberek.
Viki meglepő kijelentést tett, szerinte Attila nem érzékeny, hanem hisztis. S hogy miért mondta ez? Azért, mert a férjének rosszul esett, hogy nem foghatta meg a neje kezét. Úgy érezte, nem volt tolakodó, a Házasság első látásra nyíregyházi szereplője szerint viszont nem ad neki elég időt. Érezhetően feszültséget okozott közöttük, hogy eltérőek a vágyaik: Viki elmondta, hogy a nagy betűs férfiről álmodozik, ezért vállalkozott a kísérletre, Attila ebből azt szűrte le, hogy ő nem igazi férfi.
Tóth Melinda pszichológus rámutatott, Attila zsákutcába került, mert amikor férfiasabban lépett fel, leteremtették, mert érzéketlen és előrerohant, amikor pedig Viki kioktatja, teljesen elvész egyenrangú felnőttnek lenni.
A nap során ez a feszültség csak nőtt és nőtt, ezért Attila szerette volna vacsora közben tisztázni, mi történik köztük. Viki nyíltan kimondta, nem érzi jól magát, és szeretné visszakapni azt a férfit, akivel az oltár előtt találkozott. Nem érzi magát biztonságban mellette.
– Azt szokták mondani, hogy akkor nyersz meg egy csatát, ha el sem kezded. Én sem szeretnék harcolni, vagy megy valami, vagy ha nem, akkor minek erőltetni? Gondolkozz, tedd rendbe az érzéseidet, döntsd el, hogy mit akarsz! – csattant fel Attila, aki nem értette, miért baj az, hogy közeledni próbál a feleségéhez. Tudni akarja, összepasszolnak-e minden tekintetben.
A pszichológus a helyzetre reagálva elmondta: Viki nagyon támadó és visszahúzódó, valószínűleg ezt a fajta vehemens ellenállást nem Attila váltja ki, hanem a múltjában van valami olyan feldolgozatlan trauma, ami miatt bárki lenne a férfi helyében, mindenkivel így viselkedne.
Attila a vacsora során azt kérte, hogy Viki ne gázoljon bele folyton az önérzetébe, Viki pedig azt, hogy ne nyomuljon állandóan. A nyíregyházi sportoló az este egy pontján felpattant és faképnél hagyta újdonsült férjét.
A nyíregyházi sportoló faképnél hagyta a férjét
Másnap a Házasság első látásra nyíregyházi szereplője ugyan azt mondta, hogy szeretne tiszta lappal indulni, mégsem sikerült feloldódniuk. Katamaránozás után táncolni mentek, ami közben Attila érzett némi szikrát, Viki azonban éppen az ellenkezőjét élte meg. Úgy érezte, rengeteget kell rajta dolgozniuk a szakértőknek, hogy képes legyen elfogadni a férje közeledését, élvezni az érintését, ha közös otthonba költöznek.
Negyvenhét éve nem találom a páromat, és nem szeretném feladni!
– suttogta sírva a kamerák előtt.
Az utolsó napjuk a kultúra jegyében telt Spanyolországban, Attila felkészült a városnézésre, szerette volna megmutatni a feleségének Barcelonát, de megint nem találták meg a közös hangot. A program balhézásba csapott át. Attila elárulta, alig várja, hogy hazaérjenek és egyedül lehessen. Ha tudta volna, hogy ez vár rá, bele sem kezdett volna a kísérletbe. Végül bevallotta Vikinek, hogy felőrli az egész, ami történik velük. Nem tudja, hogy a felesége mikor őszinte és mikor visel maszkot. Viki közben azt hajtogatta, hiába kért időt a férfitől, az folyamatosan kereste a közelségét. Amikor már mindenki őket nézte, beültek egy kávézóba…
A vacsora alatt aztán valami megváltozott, Viki és Attila bocsánatot kértek egymástól, elmondták, mit csináltak rosszul és hogyan kellett volna viselkedniük. Nagy lépést tettek a másik felé a nászút végén, ami bizakodásra adhat okot, azonban ahhoz, hogy ez a házasság működjön, kompromisszumokat kell hozniuk.
