Miló Viki élete legnagyobb kihívására készül – ezúttal nem a szorítóban
Indul az új évad, jön az ország legnézettebb párkereső reality műsora! Hétfőtől újra minden este beköltözik a nappalinkba a Házasság első látásra, melyben ezúttal egy ismert nyíregyházi sportoló is rábízza magát a szakértőkre abban a reményben, hogy rátalál az igaz szerelem.
Tizenkét szingli bízta a tudományra és az ez alkalommal négyfős szakmai csapatra, hogy kivel kössön házasságot. Tizenkét esküvő, tizenkét nászút, hatalmas veszekedések, forró pillanatok, szétköltözés, békülések, szerelmek és válások – mindez néhány hét leforgása alatt. A Házasság első látásra a világ egyik legsikeresebb műsora, már több mint 30 országban hódította meg a nézők szívét, 2024-ben pedig hozzánk is megérkezett, és több éves nézettségi rekordokat döntött meg; hétfőtől pedig dupla részekkel folytatódik.
A Házasság első látásra nézők millióit ültette képernyő elé
Hétfőtől minden eddiginél nagyobb meglepetésekkel, hatalmas vitákkal vagy éppen szerelmes pillanatokkal tér vissza a párkereső reality a TV2-re. A játékszabály most is ugyanaz: a szereplők rábízzák magukat a tudományra, cserébe életük legszebb napját élhetik át a hozzájuk kiválasztott vadidegennel.
A Házasság első látásra III. évadának négy szakértője
- Gaál Viktor pszichológus, fő szakterülete az érzelmi intelligencia kutatása,
- Tóth Melinda pszichológus kötődéssel, elköteleződéssel kapcsolatos problémák kezelésével foglalkozik,
- Liszkay Judit okleveles kínai és nyugati asztrológus, szakterülete a teljes személyiség analízis,
- és Rozs Erika szexuálpszichológiai szakpszichológus, autogén tréner és szimbólum terapeuta.
A nézők ezúttal is végigkövethetik majd az előkészületeket, az esküvőket, a nászutakat, sőt még a szereplők közös életének első néhány hetét is. Ezúttal a sport világa is árgus szemekkel figyelheti majd az eseményeket, hiszen a nyíregyházi karate-, kungfu- és ökölvívó-világbajnok, Miló Viktória a Házasság első látásra harmadik évadában bokszkesztyű helyett menyasszonyi ruhát húz majd.
Negyvenhat éve Miló Viki az örök szingli. Azért kerültem be a kísérletbe, mert már nagyon vágyom a boldogságra
– árulta el a Tények Pluszban a nyíregyházi sportoló, s hozzátette: emberként csúcsokat dönt, világokat hódít meg, viszont sosem talált rá a boldogság.
Részletes útmutatót állított össze Miló Viki azoknak a férfiaknak, akik ismerkednének vele
Viki, aki biztos benne, hogy sok negatív kommentet kap majd a műsor miatt, ugyanis az emberek sportolóként felnéznek rá és elismerik a teljesítményét. Éppen ezért azt kéri, hogy legyenek vele elnézőek, engedjék meg, hogy egy kicsit „civil” legyen és hagyják, hogy megtalálja a párját, hiszen lehet, hogy éppen itt toppan be az életébe a nagy ő.
Talán kiderül, miért nem talált rá eddig az igaz szerelem
Ország-világ előtt áll oltár elé újabb 12 szingli, akik hosszú évek csalódásai után még mindig hisznek abban, hogy megtalálhatják az igaz szerelmet. S hogy melyik szereplőt ki várja majd az oltárnál? Természetesen az idén is csak az esküvőkön derül ki.
A világbajnok sosem tagadta, nagyon sokat foglalkozik önmagával, de úgy érzi, bár a testét tudja edzeni, a lelkéhez igenis segítségre van szüksége.
Egy nagyon felkészült csapattal talán sikerül megtalálni azokat az elakadásokat, azokat a múltbeli traumákat, melyek mélyen el vannak ásva bennem, és talán emiatt nem tudok normális párkapcsolatot kialakítani.
A Házasság első látásra nyíregyházi szereplője azt is elárulta, mi a legfontosabb számára egy férfiben: az, hogy tetőtől talpig ember legyen és szeresse őt. Nos, hamarosan kiderül, hogy Miló Viki álma teljesül-e...
