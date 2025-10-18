1 órája
Miló Viki hozzáment egy „leszakadt vagonajtóhoz”, elcsattant az első csók is
Miló Viki barátai szerint kicsit slampos volt az esküvőn Janicsek Attila, a nyíregyházi ökölvívó-világbajnok újdonsült férje. A sportoló reméli, hogy megtalálja az igazit a Házasság első látásra harmadik évadában.
Egy hete figyeli az ország Miló Viki nyíregyházi ökölvívó-világbajnok formálódó románcát a TV2-n futó párkereső reality, a Házasság első látásra harmadik évadában. A sportoló, aki nemrég örök szinglinek nevezte magát, régóta keresi már a boldogságot, ám az eddig elkerülte. Éppen ezért úgy döntött, szakemberekre bízza a férjkeresést. A Tények Plusz kamerái előtt adta át az esküvői meghívókat a barátainak, akik először azt hitték, hogy Viki imádott kiskutyái fogadnak örök hűséget egymásnak…
Az általános döbbenet közepette az edző elárulta, hogy egyike lesz azoknak, akik hozzámennek egy vadidegenhez a Házasság első látásra égisze alatt, még nagyobb volt a döbbenet. Barátnője, Janka szerint ez „teljesen elmebeteg” ötlet, egyike Miló Viki legrosszabb döntéseinek.
Az ismert énekes, Bebe azt mondta, inkább elveszi ő, de látatlanban ne keljen egybe senkivel, de ha hajthatatlan, támogatni fogják mindenben.
Elérkezett a nagy nap, a Házasság első látásra nyíregyházi szereplője Janka és Bebe segítségével készülődött, közben szóba került a leendő férj, Attila.
– Kíváncsi vagyok, hogy mit fog szólni hozzám. Mi van, ha ismer? – merült fel az izgatott arában, mire barátnője megjegyezte: ahhoz barlangban kellene laknia, hogy ne tudja, ki az a Miló Viki.
– Kedves lány vagyok és normális, de lehet, hogy ő majd azt gondolja, hogy egy agresszív állat vagyok, mert bokszoltam – osztotta meg aggodalmát a nézőkkel.
Házasság első látásra: Viki barátainak nem jött be a macsó stílus
Már csak néhány óra volt hátra a találkozásig. Elégedett mosollyal nézegette magát a tükörben csodálatos, testhez simuló esküvői ruhájában, amikor belépett valaki az ajtón… Erika volt az, Miló Viki gyermekkori barátnője.
Itt van Era, annyira boldog vagyok! Olyan, mintha apa és anya lennének itt, mert a múltam emlékeztet, Nyíregyházára és az ottani életemre.
Elérkezett az idő, a násznép kíváncsian méregette egymást a szertartás előtt. Kölcsönösen biztosították egymást arról, hogy mindenki jól jár a másikkal, aztán elhangzott a kérdés: nálatok vannak gyerkőcök? A vőlegény részéről nemleges, míg a menyasszony oldaláról megdöbbentő válasz érkezett: kilenc. Csakhamar kiderült, hogy ennyi kutyája van Vikinek, amire a család szerint Attila nem volt felkészülve, úgyhogy „ezt le kell nyomni a torkán”.
Amikor belépett a leendő férj, a nyíregyházi sportoló barátnője, az énekes Horányi Juli megjegyezte: ő ismert emberre számított. A 49 éves sales manager azonban abszolút civil. Viki oldalán azonnal összesúgtak a lányok, kicsit slamposnak találták Attilát a mellkasig kigombolt ingében és gyűrött öltönyében. Az egyik barátja egyenesen leszakadt vagonajtónak nevezte. Hozzátette: ehhez a macsó stílushoz már öregecske.
Mindeközben Viki még úton volt az esküvő helyszínére Bebével.
– Nem akarom elképzelni a pasit, mert mi van, ha elképzelek egy szőke, kék szeműt, erre barna hajú és barna szemű?
– Adod a jelet és menekülünk, jó? Tipli! – tudatosította az énekes az arában. Ő lépett be elsőként, mire a vőlegény csak annyit kérdezett: Bebe mit keres itt?
– A felügyelő bizottság egyik tagja vagyok – jelentette ki a zenész, majd azonnal tisztázták a szerepét.
Bennem megfagyott a vér, teljesen lehidaltam, azt gondoltam, hogy te jó Isten, ki lehet a menyasszony, ha Bebe a tanúja?
Nos, nem kellett sokat várnia, hogy kiderüljön: néhány perccel később bevonult a nyíregyházi ökölvívó-világbajnok. Hullámokban tört fel a hitetlenkedés Attila vendégeiben: „Ő a Miló Viki?!” „Ez komoly?! Azt a…” „Ez vagy nagyon jó lesz, vagy nagyon jó lesz!”
Elcsattant az első csók, Attila még énekelt is
Ritkán hangzanak el a következő mondatok az oltár előtt:
– Szia, én Miló Viki vagyok.
– Én meg Janicsek Attila.
– Hadd öleljelek meg!
– Atya Isten! Hát itt nagyon jól kell viselkednem, mert kiütnek egy perc alatt!
Ezután azonban Attila Viki felé fordult és azt mondta:
Nagyon csinos és szép vagy, egy igazi hercegnő!
Megkönnyebbülésében olykor meglepő kijelentéseket tesz az ember. Amikor Attila elárulta, hogy nincsen gyermeke, Viki kissé csalódottan sóhajtott, majd rávágta: „Nem baj, majd csinálunk.” A kilenc kutya apropóján pedig tisztázták, hogy a négylábúaknak van saját szobájuk, nem kell velük egy ágyban aludni.
Lassanként felocsúdott mindenki, elkezdődhetett a ceremónia. Kézen fogva hallgatták az anyakönyvvezető szavait, meghatottan húzták fel egymás ujjára a gyűrűt, majd végre-valahára elcsattanhatott az első csók, amit már mint férj és feleségként váltott az ifjú pár.
Ha azt mondtam volna, hogy gyerekek, én a Miló Vikit fogom elvenni feleségül, szerintem mindenki kiröhögött volna. És most meg itt van előttem! (…) Imádom ezt, nagyon jó!
Attila Máté Péter legendás, Egy darabot a szívemből című dalának refrénjével kedveskedett nejének.
– Nagyon aranyos, pont az ilyen típusú férfiakat szeretem, beleillik az elképzelésembe. Bízom benne, hogy nem ijed meg tőlem, és a hétköznapokon látni fogja, milyen kedves, cuki lány vagyok.
A fotózás után mindketten elárulták, mi az első benyomásuk a másikról: Attila kedves, nyitott, humoros nőnek találta Vikit, úgy érezte, van bizsergés kettejük között, és a nyíregyházi sportoló is megkönnyebbült, hogy a Házasság első látásra szakértő Attilát választották számára.
A lagzi igazi sztárparádé volt, Viki barátai meglepetés műsorral is készültek, csodás dalokat adtak elő. Szeretteik szerint mindketten meg akarnak felelni a saját és a másik elvárásainak, Attila édesanyja azonban boldogan adta áldását a frigyre.
Kisvártatva a vendégek hazaindultak és az ifjú pár is megkezdte közös életét. Előttük állt azonban a nászéjszaka, amiről beszélniük kellett. Viki elárulta, hogy neki a csók is sok volt, és azt kérte, férje adjon időt, hogy kialakulhasson köztük a bizalom és az a kötelék, ami ahhoz kell, hogy továbblépjenek.
Előttünk az egész élet
– jelentette ki mosolyogva Attila, megnyugtatva a nyíregyházi sportolót.
