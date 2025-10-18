Miló Viki hozzáment egy „leszakadt vagonajtóhoz”, elcsattant az első csók is

Egy hete figyeli az ország Miló Viki nyíregyházi ökölvívó-világbajnok formálódó románcát a TV2-n futó párkereső reality, a Házasság első látásra harmadik évadában. A sportoló, aki nemrég örök szinglinek nevezte magát, régóta keresi már a boldogságot, ám az eddig elkerülte. Éppen ezért úgy döntött, szakemberekre bízza a férjkeresést. A Tények Plusz kamerái előtt adta át az esküvői meghívókat a barátainak, akik először azt hitték, hogy Viki imádott kiskutyái fogadnak örök hűséget egymásnak…

Házasság első látásra: Miló Viki esküvője ütősre sikerült, de a java csak ezután jön

Fotó: TV2

Az általános döbbenet közepette az edző elárulta, hogy egyike lesz azoknak, akik hozzámennek egy vadidegenhez a Házasság első látásra égisze alatt, még nagyobb volt a döbbenet. Barátnője, Janka szerint ez „teljesen elmebeteg” ötlet, egyike Miló Viki legrosszabb döntéseinek.

Az ismert énekes, Bebe azt mondta, inkább elveszi ő, de látatlanban ne keljen egybe senkivel, de ha hajthatatlan, támogatni fogják mindenben.

Elérkezett a nagy nap, a Házasság első látásra nyíregyházi szereplője Janka és Bebe segítségével készülődött, közben szóba került a leendő férj, Attila.

– Kíváncsi vagyok, hogy mit fog szólni hozzám. Mi van, ha ismer? – merült fel az izgatott arában, mire barátnője megjegyezte: ahhoz barlangban kellene laknia, hogy ne tudja, ki az a Miló Viki.

– Kedves lány vagyok és normális, de lehet, hogy ő majd azt gondolja, hogy egy agresszív állat vagyok, mert bokszoltam – osztotta meg aggodalmát a nézőkkel.

Házasság első látásra: Viki barátainak nem jött be a macsó stílus

Már csak néhány óra volt hátra a találkozásig. Elégedett mosollyal nézegette magát a tükörben csodálatos, testhez simuló esküvői ruhájában, amikor belépett valaki az ajtón… Erika volt az, Miló Viki gyermekkori barátnője.

Itt van Era, annyira boldog vagyok! Olyan, mintha apa és anya lennének itt, mert a múltam emlékeztet, Nyíregyházára és az ottani életemre.

Elérkezett az idő, a násznép kíváncsian méregette egymást a szertartás előtt. Kölcsönösen biztosították egymást arról, hogy mindenki jól jár a másikkal, aztán elhangzott a kérdés: nálatok vannak gyerkőcök? A vőlegény részéről nemleges, míg a menyasszony oldaláról megdöbbentő válasz érkezett: kilenc. Csakhamar kiderült, hogy ennyi kutyája van Vikinek, amire a család szerint Attila nem volt felkészülve, úgyhogy „ezt le kell nyomni a torkán”.