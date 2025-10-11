Miló Viki élete legnagyobb kihívására készül – ezúttal nem a szorítóban

Tizenkét szingli bízta a tudományra és az ez alkalommal négyfős szakmai csapatra, hogy kivel kössön házasságot. Tizenkét esküvő, tizenkét nászút, hatalmas veszekedések, forró pillanatok, szétköltözés, békülések, szerelmek és válások – mindez néhány hét leforgása alatt. A Házasság első látásra a világ egyik legsikeresebb műsora, már több mint 30 országban hódította meg a nézők szívét, 2024-ben pedig hozzánk is megérkezett, és több éves nézettségi rekordokat döntött meg; hétfőtől pedig dupla részekkel folytatódik.

Házasság első látásra: a párkereső reality hétfőn induló harmadik évadában a nyíregyházi sportoló, Miló Viki (jobbról a második) szeretné megtalálni az igazit

Fotó: Markovics Gábor

A Házasság első látásra nézők millióit ültette képernyő elé

Hétfőtől minden eddiginél nagyobb meglepetésekkel, hatalmas vitákkal vagy éppen szerelmes pillanatokkal tér vissza a párkereső reality a TV2-re. A játékszabály most is ugyanaz: a szereplők rábízzák magukat a tudományra, cserébe életük legszebb napját élhetik át a hozzájuk kiválasztott vadidegennel.

A Házasság első látásra III. évadának négy szakértője Gaál Viktor pszichológus, fő szakterülete az érzelmi intelligencia kutatása,

Tóth Melinda pszichológus kötődéssel, elköteleződéssel kapcsolatos problémák kezelésével foglalkozik,

Liszkay Judit okleveles kínai és nyugati asztrológus, szakterülete a teljes személyiség analízis,

és Rozs Erika szexuálpszichológiai szakpszichológus, autogén tréner és szimbólum terapeuta.

Házasság első látásra: a szakértők a harmadik évadban is azon dolgoznak, hogy megtalálják a szinglik ideális partnerét

Fotó: Markovics Gábor

A nézők ezúttal is végigkövethetik majd az előkészületeket, az esküvőket, a nászutakat, sőt még a szereplők közös életének első néhány hetét is. Ezúttal a sport világa is árgus szemekkel figyelheti majd az eseményeket, hiszen a nyíregyházi karate-, kungfu- és ökölvívó-világbajnok, Miló Viktória a Házasság első látásra harmadik évadában bokszkesztyű helyett menyasszonyi ruhát húz majd.

Negyvenhat éve Miló Viki az örök szingli. Azért kerültem be a kísérletbe, mert már nagyon vágyom a boldogságra

– árulta el a Tények Pluszban a nyíregyházi sportoló, s hozzátette: emberként csúcsokat dönt, világokat hódít meg, viszont sosem talált rá a boldogság.