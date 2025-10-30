1 órája
Letörölhetetlen könnyek a képernyőn: Miló Viki a kamerák előtt omlott össze!
Az érzelmek vihara tovább tombol a képernyőn, a résztvevők nem könnyen találják meg a közös hangot. Miló Viki pedig őszinte reakcióival került a figyelem középpontjába.
A Házasság első látásra adásából kaptunk egy kis ízelítőt, amiből kiderül, hogy érzelmi megpróbáltatásból már most sincs hiány. Bár Miló Viki és férje, Attila esküvője jól alakult, és mindenki reménykedett sikerükben, románcukat némileg megtörték a konfliktusok. –írja a Borsonline
Könnyeivel küszködött Miló Viki a kamerák előtt
Az ökölvívó a nászúton elérzékenyült, sírva fakadt, miközben férjét is megérintette a dráma – derült ki a TV2 videójából:
Amikor itt vagyunk, akkor ilyen vagy, mézesmázos vagy, otthon meg »menj a p*csába
–mondja Attila a felvételen
„Nem vagyok erre képes” – vallja be később Attila, Viki pedig sírva meséli, hogy 47 éve keresi az igazit és nem szeretné feladni. Hogy pontosan mi történt, csak a csütörtök esti, 19.45-ös TV2 adásban derül ki!
Legutóbb a gyűlöletcunamival kellett megküzdenie Vikinek. Csúnyán beleálltak a kommentelők:
Miló Vikit támadások sora éri a Házasság első látásra miatt – elszabadult a kommentáradat!
