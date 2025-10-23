Miló Vikit támadások sora éri a Házasság első látásra miatt – elszabadult a kommentáradat!

Miló Viki is oltár elé állt a TV2 párkapcsolati realityjében, bár lehetséges, hogy mára megbánta ezt a döntést. A Házasság első látásra sztárjáról folyamatosan álhíreket találnak ki, sőt utálkozó kommentek hadával is szembe kell néznie. –írja a Borsonline

Gyűlöletcunami zúdult Miló Vikire

Támadások középpontjában van Miló Viki

A Házasság első látásra 2025-ös évadának egyik legmegosztóbb szereplője kétségkívül Miló Viki. Bár Varga Sanya neve is gyakran előkerül, a legtöbb negatív komment mégis a világbajnok ökölvívót éri. A TV2 sztárpárja láthatóan nehéz időszakon megy keresztül, de a legtöbb támadás nem a műsorban, hanem a közösségi médiában éri Vikit. Egyesek odáig mennek, hogy azt híresztelik: a sportolót már „száműzték” is a realityből.

A Házasság első látásra Miló Viki és Janicsek Attila kapcsolatában egyre nagyobbak a feszültségek, a házaspár láthatóan nehezen talál vissza egymáshoz. Ráadásul Vikinek nemcsak a magánéleti nehézségekkel, hanem a közösségi médiában megjelenő gyűlölködő kommentekkel és álhírekkel is meg kell küzdenie.

Száműzték Miló Vikit a Házasság első látásából

A kommentek pedig szinte csak záporoznak, amik egytől egyig a kétségbeesett feleséget kritizálják.

„Kedves Viktória! Az egész magyar férfitársadalom hálás lehet Önnek, hogy elvállalta ezt a műsort. A nőtlen férfiak azért, mert Ön megmutatta, milyen az a nő, akit a világ minden kincséért sem szabad feleségül venni. A nősök pedig azért, mert látják, hogy sokkal rosszabbul is járhattak volna, mint a jelenlegi párjukkal” – szól az egyik bántó komment.

Hányinger a nő… Képmutató, hisztis, hazug. Minden nap abban bízok, hogy ideje korán otthagyja a műsort, hogy ne kelljen bámulni a fejét!

– írta egy másik néző gusztustalan stílusban, amihez hasonlóból sajnos még több száz van.

Attila miatt kapja a legtöbb támadást Miló Viki – az ökölvívót valósággal elárasztotta a gyűlöletcunámi.

Viki védelmére kelt a Házasság első látásra Danija

Miló Viki korábban őszintén beszélt arról a szexuális zaklatásból fakadó traumáról, amely egész életére hatással volt – abban bízva, hogy ezzel jobban megértik a viselkedését. A gyűlölködők azonban ezt sem veszik figyelembe, sőt sokan kiforgatják a világbajnok legnehezebb pillanatainak történetét is. Szerencsére nem maradt egyedül: Tigyi Kármen és Szilágyi Dani is kiálltak mellette, hiszen Kármen maga is átélt hasonlót – olyasmit, amit senkinek sem lenne szabad. Most pedig a férje is megtörte a csendet.

Szeretnék kiállni az egyik legközelebbi barátom, és az ő törekvése mellett. Mint azt a posztokból már láthattátok, de a színfalak mögött nyilván nem, Miló Vikit a kezdetektől fogva támogatom, és bátorítom arra, hogy álljon ki sorstársai mellett, hogy támaszuk és kapaszkodójuk legyen

– kezdte a videót.