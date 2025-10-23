1 órája
Miló Vikit támadások sora éri a Házasság első látásra miatt – elszabadult a kommentáradat!
Túl messze mentek a hozzászólók. Gyűlöletcunami zúdult Miló Vikire.
Miló Viki is oltár elé állt a TV2 párkapcsolati realityjében, bár lehetséges, hogy mára megbánta ezt a döntést. A Házasság első látásra sztárjáról folyamatosan álhíreket találnak ki, sőt utálkozó kommentek hadával is szembe kell néznie. –írja a Borsonline
Támadások középpontjában van Miló Viki
A Házasság első látásra 2025-ös évadának egyik legmegosztóbb szereplője kétségkívül Miló Viki. Bár Varga Sanya neve is gyakran előkerül, a legtöbb negatív komment mégis a világbajnok ökölvívót éri. A TV2 sztárpárja láthatóan nehéz időszakon megy keresztül, de a legtöbb támadás nem a műsorban, hanem a közösségi médiában éri Vikit. Egyesek odáig mennek, hogy azt híresztelik: a sportolót már „száműzték” is a realityből.
A Házasság első látásra Miló Viki és Janicsek Attila kapcsolatában egyre nagyobbak a feszültségek, a házaspár láthatóan nehezen talál vissza egymáshoz. Ráadásul Vikinek nemcsak a magánéleti nehézségekkel, hanem a közösségi médiában megjelenő gyűlölködő kommentekkel és álhírekkel is meg kell küzdenie.
Száműzték Miló Vikit a Házasság első látásából
A kommentek pedig szinte csak záporoznak, amik egytől egyig a kétségbeesett feleséget kritizálják.
„Kedves Viktória! Az egész magyar férfitársadalom hálás lehet Önnek, hogy elvállalta ezt a műsort. A nőtlen férfiak azért, mert Ön megmutatta, milyen az a nő, akit a világ minden kincséért sem szabad feleségül venni. A nősök pedig azért, mert látják, hogy sokkal rosszabbul is járhattak volna, mint a jelenlegi párjukkal” – szól az egyik bántó komment.
Hányinger a nő… Képmutató, hisztis, hazug. Minden nap abban bízok, hogy ideje korán otthagyja a műsort, hogy ne kelljen bámulni a fejét!
– írta egy másik néző gusztustalan stílusban, amihez hasonlóból sajnos még több száz van.
Viki védelmére kelt a Házasság első látásra Danija
Miló Viki korábban őszintén beszélt arról a szexuális zaklatásból fakadó traumáról, amely egész életére hatással volt – abban bízva, hogy ezzel jobban megértik a viselkedését. A gyűlölködők azonban ezt sem veszik figyelembe, sőt sokan kiforgatják a világbajnok legnehezebb pillanatainak történetét is. Szerencsére nem maradt egyedül: Tigyi Kármen és Szilágyi Dani is kiálltak mellette, hiszen Kármen maga is átélt hasonlót – olyasmit, amit senkinek sem lenne szabad. Most pedig a férje is megtörte a csendet.
Szeretnék kiállni az egyik legközelebbi barátom, és az ő törekvése mellett. Mint azt a posztokból már láthattátok, de a színfalak mögött nyilván nem, Miló Vikit a kezdetektől fogva támogatom, és bátorítom arra, hogy álljon ki sorstársai mellett, hogy támaszuk és kapaszkodójuk legyen
– kezdte a videót.
„Sok mindent megértek, mivel érdekel, milyen hatások alakítják életünket, ám ez nem jelenti azt, hogy mindent el is fogadok. Az, hogy mi beleszokunk abba, hogy minket megvisel az élet, ne jelentse azt, hogy másnak is tűrnie kell. Amikor saját küszködésünk karosszékéből elfordítjuk a fejünket az elesett láttán, az azt idézi elő, hogy saját elesettségünkben nincs kibe kapaszkodnunk. Mi vagyunk a saját magányunk, ha beletörődünk. Szóval változtassunk” – osztotta meg gondolatait Szilágyi Dani Instagram oldalán.
Az eredeti cikk elolvasható a borsonline.hu oldalon.
