„Nyíregyháza nagyon durva volt!” – Mollywood nem hitt a szemének! (videóval)

Mollywood minderről a TikTokon nyilatkozott egy videóban.

Hogy ki is Mollywood?

Mollywood, polgári nevén Piesko Christian, 2003-ban született és Bécsben nőtt fel. Az újvonalas magyar hiphop egyik friss alakja, aki 2024-ben tűnt fel a #nemistudokmagyarul című debütáló dalával, majd még abban az évben kiadta első albumát, Mollywood címmel. Az igazi áttörést 2025-ben megjelent Larissza Radio című lemeze hozta meg számára. Azóta közösségi médiás szerepléseivel és markáns, megosztó stílusával vált ismertté, sokak szerint a magyar hiphop egyik legkarakteresebb új arcává.