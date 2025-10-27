október 27., hétfő

Mai évfordulók
„Nyíregyháza nagyon durva volt!” – Mollywood nem hitt a szemének! (videóval)

Mollywood először járt Nyíregyházán. Elmondása szerint fogalma sem volt róla, hogy Budapesttől távol ilyen durva bulit lehet csinálni.

Nagy Zoltán
Mollywood.

Mollywood minderről a TikTokon nyilatkozott egy videóban.

Hogy ki is Mollywood?

Mollywood, polgári nevén Piesko Christian, 2003-ban született és Bécsben nőtt fel. Az újvonalas magyar hiphop egyik friss alakja, aki 2024-ben tűnt fel a #nemistudokmagyarul című debütáló dalával, majd még abban az évben kiadta első albumát, Mollywood címmel. Az igazi áttörést 2025-ben megjelent Larissza Radio című lemeze hozta meg számára. Azóta közösségi médiás szerepléseivel és markáns, megosztó stílusával vált ismertté, sokak szerint a magyar hiphop egyik legkarakteresebb új arcává.

 

