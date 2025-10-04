Szívszorító vallomást tett Nemazalány a Sztárban Sztár műsorban, de még ez sem segített rajta

Már javában pörög a TV2 látványos és népszerű műsorának vasárnaponként, ahol az előző szériák ikonikus versenyzői csapnak össze. A Sztárban Sztár All Stars 11. évadában a rajongók régi kedvencei állnak újra reflektorfénybe, köztük három nyíregyházi énekes is volt.

A Sztárban Sztár All Starts színpadán Nemazalány

Fotó: MW-archív

Sztárban Sztár All Starts színpadán Nemazalány

Sajnos Muri Enikő már kiesett, így a legutóbbi adásban Nemazalány és Mázs, azaz Halastyák Fanni és Mészáros Árpád Zsolt lépett a színpadra, és bújt más híres sztárok bőrébe. Legutóbb megírtuk, hogy egy igen kegyetlen párbajjal kellett szembesülniük a nyíregyházi énekeseknek, akkor Muri Enikő Fannival mérte össze tudását. A nyíregyháziak nagy sajnálatára Muri Enikőnek Halastyák Fannival kellett párbajozni.