Szívszorító vallomást tett Nemazalány a Sztárban Sztár műsorban, de még ez sem segített rajta
Halastyák Fanni hétről hétre meglepő produkciókkal villantott a műsorban, hihetetlen átalakulásokon ment keresztül. A Sztárban Sztár All Stars versenyzője az egyik produkciója előtt vallott múltjáról is.
Már javában pörög a TV2 látványos és népszerű műsorának vasárnaponként, ahol az előző szériák ikonikus versenyzői csapnak össze. A Sztárban Sztár All Stars 11. évadában a rajongók régi kedvencei állnak újra reflektorfénybe, köztük három nyíregyházi énekes is volt.
Sztárban Sztár All Starts színpadán Nemazalány
Sajnos Muri Enikő már kiesett, így a legutóbbi adásban Nemazalány és Mázs, azaz Halastyák Fanni és Mészáros Árpád Zsolt lépett a színpadra, és bújt más híres sztárok bőrébe. Legutóbb megírtuk, hogy egy igen kegyetlen párbajjal kellett szembesülniük a nyíregyházi énekeseknek, akkor Muri Enikő Fannival mérte össze tudását. A nyíregyháziak nagy sajnálatára Muri Enikőnek Halastyák Fannival kellett párbajozni.
Ilyen még nem volt a Sztárban Sztár műsorában: kegyetlen párbajokkal kellett szembesülniük a nyíregyházi énekeseknek
A két énekesnő is a sajnálatát fejezte ki egy kicsit, hogy pont földieknek kell összecsapni egymással, dehát, ilyen az élet. Nem volt könnyű feladata egyikőjüknek sem, hiszen Muri Enikőnek Lovasi András bőrébe kellett bújnia, és úgy előadni a Kicsit szomorkás a hangulatom máma opuszt. Halastyák Fanni pedig Nótár Maryként szántotta fel a színpadot. A két sokoldalú énekesnő közül a nézők szavazata alapján Nemazalány, azaz Halastyák Fanni maradhatott a műsorban. A legutóbbi adásban pedig először Amy Winehouse bőrébe bújt Halastyák Fanni, aki egy búcsúnak tekintette most ezt az átalakulást.
Az ikonikus Back to Black dallal próbált meg elbúcsúzni sötét és depresszív múltjától.
Ha korábban kellett volna ezt a dalt elékelnem, akkor nagyon örültem volna, mert akkor csak simán magamat kellett volna adni, de ma már nem így gondolom. Nagyon megéltem a mély dolgokat. Nagyon határozott és céltudatos ember voltam egészen 18-19 éves koromig, akkor jött egy nagy törés, egy olyan trauma az életemben, amit nem tudtam feldolgozni. Elkezdtem saját magamat elhagyni, már csak kívülre mutattam azt, hogy milyen erős vagyok, de ez egyáltalán nem így volt. Belül folyamatosan haldokoltam. Nekem ez a dal nagyon fontos volt az életemben, mert úgy éreztem, hogy rólam szól
- mondta Fanni a felllépése előtt, és megjegyezte: rá kellett ébrednie arra, hogy már nagyon mélyen van, meg kellett tudnia bocsátani magának. Nagyon nehéz volt, de már szereti magát.
Az előadásán látszott, hogy ezen a mély állapoton ő már túl van, még ha nem is volt teljesen tökéletes minden pillanatban a hangutánzás, de egy nagyon erős szimpadi jelenléttel ezt pótolta.
Számomra ez egy temetés volt, eltemettem a régi Fannit, a régi énemet. Kemény lecke volt visszamenni abba a mélységekbe, de azt hiszem meg tudtam lépni
- mondta Nemazalány, aki bár végül kiesett a versenyből, mégis úgy érezte, hogy minden tőle telhetőt megtett, és számára így is egy sikerélmény volt a szereplés.
A vasárnapi adásban így már csak a nyíregyházi énekesek közül Mészáros Árpád Zsoltnak szurkolhatunk, hogy bekerüljön a TOP12-be, és természetesen akár a legjobb is lehet ebben az évadban.
