„Csoda, hogy egy hónapot bírtam” – Miló Viki úgy kiosztotta a férjét, hogy nézni sem tudod – videóval

Normalizálódhat a kapcsolatuk? Miló Viki és Janicsek Attila egy hónapja házasok, és úgy érzik, már túljutottak a krízisen.

Munkatársunktól
Házasságuk alatt átélték már a poklok poklát, normalizálódhat Miló Viki és Janicsek Attila kapcsolata

– Egy hónapig biztos, hogy házas voltam. Csodálkozom, hogy kibírtam az Attila mellett – mondta a Házasság első látásra párkereső reality műsor 3. évadának 21. adásában Miló Viki. A nyíregyházi születésű többszörös magyar karate-, kungfu- és ökölvívó-világbajnok abban bízott, hogy a műsornak köszönhetően 47 évesen végre megtalálja a társát, és megértse, miért nem sikerült ez eddig neki. 

Miló Viki és Janicsek Attila már egy hónapja házasok, ezen ők is meglepődtek
Miló Viki és Janicsek Attila már egy hónapja házasok, ezen ők is meglepődtek
Erre némi magyarázatot ad az az őszinte vallomás, amit Viki tette a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban, ahol mély, és máig nem múló traumákról beszélt. Erről bővebben itt olvashattak, ahogy arról ki, melyik férfi volt arra képes, hogy Viki szívét elrabolja, ám annak a kapcsolatnak is vége lett...

Miló Viki és Janicsek Attila már túl van a krízisen, talán normalizálódhat a helyzet

S úgy tűnik, van min dolgozni Vikinek, ha kapcsolatokról van szó, mert nyomon követhetjük a tv2 műsorában, hogy az Attilával kötött házassága után a mézeshetek igencsak keserűre sikerültek, ám mintha pozitív változás lenne megfigyelhető kettejük között. A péntek esti adásban egy különleges vízi sportot próbáltak ki, közben beszélgettek, amikor Attila felvetette, „egy hónapja volt az esküvőnk.” 

– Kibírtunk egy hónapot? Nehezen bírtam, bevallom őszintén. Neked sem volt leányálom, nem – kérdezte Attilát, s a válasz sem késett: „de megugrottuk, és ez a lényeg!”

Viki felnevetett és kijelentette: akkor elmondhatom, egy hónapig biztos, hogy házas voltam.

– Csodálkozom, hogy egy hónapig kibírtam az Attila mellett. Kemény egy hónap volt, megjártam a poklok poklát. Ha belegondolok 2 vagy 3 olyan 1-2 órás program volt, amin jól éreztem magam, a többi sajnos nem volt kellemes számomra – vallotta be őszintén Viki. Attila pedig úgy látja, az igazán vízválasztó dolgok még csak ezek után következnek. Amire Viki úgy reagált, ők már túl vannak a krízisen. 

Attila fel is sorolta, az egy hónapban volt öröm, bánat, keserűség, vidámság, remény. „Ha most kéne újra arról döntenem, hogy igen mondok-e az oltárnál, akkor is megtenném – mondta mosolyogva Attila, mert az élet egy kaland.

Viki szerint Attilának van a legjobb és legkönnyebb dolga

– Figyi, te a Miló Vikinek vagy a férje. Híres leszel! Ez mind tök jó! – közölte a különleges vízibicikli tekerése közben az ifjú asszony párjával. – Egyébként szerintem az Attilának van a legjobb és legkönnyebb dolga. Ha kikerülünk a kísérletből, a tévéből kijött ember mindig érdekesebb az emberek számára. És ezt mind nekem köszönheti. Úgyhogy tök jó az Attilának. Ezt mind nekem köszönheti! – lelkesedett.

Vikit egyébként nagyon bántó kritikákat kap a kommentekben, erről ebben a cikkünkben írtuk

A pár megállapodott abban is, hogy normalizálják a kapcsolatukat.

– Nem zárkózom el attól, hogy folytassuk ez a dolgot a kísérlet után is. Eddig minden tök jól alakul, akkor is, ha nem lesz ebből szerelem,  évekre szóló kapcsolat, de akármi lehet belőle – fogalmazott optimistán Attila a műsor videójában, ami itt is megnézhető.

