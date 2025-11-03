„Csoda, hogy egy hónapot bírtam” – Miló Viki úgy kiosztotta a férjét, hogy nézni sem tudod – videóval

Miló Viki és Janicsek Attila már túl van a krízisen, talán normalizálódhat a helyzet

S úgy tűnik, van min dolgozni Vikinek, ha kapcsolatokról van szó, mert nyomon követhetjük a tv2 műsorában, hogy az Attilával kötött házassága után a mézeshetek igencsak keserűre sikerültek, ám mintha pozitív változás lenne megfigyelhető kettejük között. A péntek esti adásban egy különleges vízi sportot próbáltak ki, közben beszélgettek, amikor Attila felvetette, „egy hónapja volt az esküvőnk.”

– Kibírtunk egy hónapot? Nehezen bírtam, bevallom őszintén. Neked sem volt leányálom, nem – kérdezte Attilát, s a válasz sem késett: „de megugrottuk, és ez a lényeg!”

Viki felnevetett és kijelentette: akkor elmondhatom, egy hónapig biztos, hogy házas voltam.

– Csodálkozom, hogy egy hónapig kibírtam az Attila mellett. Kemény egy hónap volt, megjártam a poklok poklát. Ha belegondolok 2 vagy 3 olyan 1-2 órás program volt, amin jól éreztem magam, a többi sajnos nem volt kellemes számomra – vallotta be őszintén Viki. Attila pedig úgy látja, az igazán vízválasztó dolgok még csak ezek után következnek. Amire Viki úgy reagált, ők már túl vannak a krízisen.

Attila fel is sorolta, az egy hónapban volt öröm, bánat, keserűség, vidámság, remény. „Ha most kéne újra arról döntenem, hogy igen mondok-e az oltárnál, akkor is megtenném – mondta mosolyogva Attila, mert az élet egy kaland.