Nem gondolnád, kibe szeretett bele Miló Viki (videóval)
Őszintén beszélt múltjáról és egy különös szerelemről a világbajnok ökölvívó. Miló Viki most először mesélt arról, kibe szeretett bele annak idején.
Miló Viki összeszedte minden bátorságát és őszintén vallott életéről a Beköltözve Hajdú Péterhez október 31-i adásában. A közel kétórás adásidőben az egykori ökölvívó bajnok meglehetősen érzékeny és kemény témákat érintett. –írja a Borsonline
Szóba került többek között az édesanyja, akivel évek óta nem tartja a kapcsolatot, valamint az a feldolgozatlan trauma, hogy korábban szexuálisan zaklatták, ami 47 évesen is erősen befolyásolja a férfiakkal való viszonyát. Miló Viki jelenleg a TV2 Házasság első látásra című műsorában keresi az ideális párját, bár eddig senkinek sem sikerült megtalálnia a közös hangot a pszichológusok által kijelölt társával, Attilával.
Nem véletlen, hogy Hajdú Péter kíváncsi lett rá: mégis milyen férfiak vonzzák Viki figyelmét?
Külsőleg minden férfi más volt az életemben, tehát nem tudok ideált mondani. Mindig azt szoktam mondani, hogy ápolt legyen, foglalkozzon magával, nem kell egy kigyúrt állatnak lenni, mert én sem vagyok az, tehát ilyen igényeim nincsenek. Igényes legyen magával szemben, és nyilván, ha igényes, akkor nem elhízott, tohonya ember. Nekem a megbízhatóság nagyon fontos, az a legfontosabb
–kezdte Miló Viki, majd hozzáfűzte, hogy eltartani őt például nem kell őt, hiszen mindig is maga intézte a pénzügyeit.
Kisvártatva jött a váratlan fordulat, a világbajnok sportoló ugyanis elkezdett konkrétan az egyik exéről mesélni, az illető pedig felkeltette Hajdú Péter figyelmét a jellemzői alapján.
Volt egy férfi az életemben, aki nem tetszett, kémia nem volt. Megismertem a férfit, három hónap múlva egy óriási szerelem lett, életemben nem találkoztam olyan okos, értelmes férfival, levett a lábamról. Beleszerettem, mert fel tudtam rá nézni, amiatt, hogy ennyire értelmes volt, olyan munkája és életvitele volt. Nem mondom el, hogy ki volt, ismert, de nem celeb. Közéleti személyiség
–mondta Viki, majd szépen el is árulta magát.
„Amikor először találkoztam ezzel a férfival, nem értettem, mit evett rajta a Zimány Linda, a Horváth Éva, merthogy ilyen lányokkal volt együtt” - szólta el magát Viki, Hajdú Péter pedig már tudta is a megfejtést.
„Ennyire kedves volt?” –utalt csibészes mosollyal az arcán Hajdú Kedves Ferencre, akit nem tagadott le az egykori ökölvívó. A milliárdos üzletemkorábban évekig Zimány Linda párja volt, végül 2017-ben szakítottak.
A hír igaz, valóban különváltak útjaink Ferivel. Az utóbbi időben az érzéseink egymás iránt megváltoztak, a barátság viszont megmaradt, éppen ezért tudtunk felnőtt emberek módjára, intelligens módon különválni. Egyelőre ezt láttuk megoldásnak, de azt nem tudjuk, hogy mit hoz még a jövő. Éppen ezért kérem a sajtó képviselőit, tartsák tiszteletben kérésünket: a továbbiakban nem szeretnénk a magánéletünkről nyilatkozni
–adta hírül akkor Zimány Linda.
A teljes beszélgetés itt tekinthető meg videós formában:
