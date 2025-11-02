Nem gondolnád, kibe szeretett bele Miló Viki (videóval)

Miló Viki összeszedte minden bátorságát és őszintén vallott életéről a Beköltözve Hajdú Péterhez október 31-i adásában. A közel kétórás adásidőben az egykori ökölvívó bajnok meglehetősen érzékeny és kemény témákat érintett. –írja a Borsonline

Miló Viki, a Házasság első látásra sztárja teljesen megnyílt Hajdú Péternek

Fotó: TV2

Szóba került többek között az édesanyja, akivel évek óta nem tartja a kapcsolatot, valamint az a feldolgozatlan trauma, hogy korábban szexuálisan zaklatták, ami 47 évesen is erősen befolyásolja a férfiakkal való viszonyát. Miló Viki jelenleg a TV2 Házasság első látásra című műsorában keresi az ideális párját, bár eddig senkinek sem sikerült megtalálnia a közös hangot a pszichológusok által kijelölt társával, Attilával.

Nem véletlen, hogy Hajdú Péter kíváncsi lett rá: mégis milyen férfiak vonzzák Viki figyelmét?

Külsőleg minden férfi más volt az életemben, tehát nem tudok ideált mondani. Mindig azt szoktam mondani, hogy ápolt legyen, foglalkozzon magával, nem kell egy kigyúrt állatnak lenni, mert én sem vagyok az, tehát ilyen igényeim nincsenek. Igényes legyen magával szemben, és nyilván, ha igényes, akkor nem elhízott, tohonya ember. Nekem a megbízhatóság nagyon fontos, az a legfontosabb

–kezdte Miló Viki, majd hozzáfűzte, hogy eltartani őt például nem kell őt, hiszen mindig is maga intézte a pénzügyeit.