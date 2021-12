– A motorosok egy iskolában bántalmazott fiatalt kísértek el az intézménybe, és ezzel demonstrálták, hogy a gyerek nincs egyedül. A segítőknek hála a diák társai felhagytak a bántalmazással, amiről több újságcikk is született. Innen jött az ötlet, hogy ezt a remek kezdeményezést hazánkban is meghonosítsuk. A közösségi médiában hoztunk létre egy csoportot, de nem akartuk egy motoros­klub keretei közé szorítani az egészet, mert a bonyolult szabályok miatt nehéz elérni az országos lefedettséget. Az ilyen klubok egyik fő szabálya, hogy egy személy csak egy egyesületnek lehet tagja, így sokan elestek volna a lehetőségtől, ami nem is a kétkerekűek szerelmeseit, hanem a rászorulókat sújtotta volna a leginkább. A motorosok a világ végére is elmennek, hogy hódolhassanak a szenvedélyüknek, mi pedig egy nemes célt adunk nekik. A csoportunknak jelenleg több mint 1200 tagja van az ország minden pontján – tudtuk meg Mihály Zsolttól, aki kiemelte: minden tag a szabadidejében, saját költségére segít másoknak, és alkalmanként legalább öten mennek, hogy megelőzzék az erőszakot.