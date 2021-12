Egy sör és egy kávé után – már a nagyapám is együtt itta a kettőt – délután öt körül eljön a nap csúcspontja: végre befejezhetek egy korábban elkezdett képet. Akkor kiderül, hogy megközelíti-e azt, ahogy elképzeltem, vagy messze elmarad attól. Boldogan megyek haza, ha rákerülhet a szignó, mert az azt jelenti, hogy sikerült. Persze, vannak munkáim, melyek évekig várják a sarokban, hogy egy jó ötlet után elnyerjék végső formájukat. Irigylem a zseniket, mert rögtön tudják, mit hogyan csináljanak, nekem ehhez próbálkoznom kell, de sajnálom is őket, mert egy kicsit mind bolondok. A nejem szokott azzal viccelni, hogy nem is vagyok igazán nagy művész, hiszen nem iszom, nem drogozom, normális életet élek: egy feleség, két gyerek, négy unoka.