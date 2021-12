Az 1950-es években a fémgyűjtési propaganda keretében ezeket be akarták olvasztani. Dr. Nyárády Mihály, a Jósa András Múzeum akkori vezetője 1954 elején kérte a síremlék védetté nyilvánítását, de időközben azt lerombolták. Az obeliszk eltűnt, a balkányi rendőrség lefoglalta az oroszlánokat mint bűnjeleket. Az oroszlánok végül 1954. május 28-án kerültek be a múzeumba, ahol a helytörténeti gyűjteménybe leltározták be azokat. Napjainkban kettő a múzeum bejáratát őrzi, kettő a vásárosnaményi Beregi Múzeumban van. Horváth István 1953-ban a Jósa András Múzeumnak adományozott egy akvarellt, amely a lerombolt kastélyt ábrázolja. Ő maga pedig kénytelen volt az épület mellett lévő egykori intézői lakba költözni. Elmondása szerint a kastélyt egy éjszaka leforgása alatt hordták szét és tették a földdel egyenlővé. Gencsy Ferenc sírhelye elhanyagolt, felújításra szorul, csakúgy, mint a családi kripta, amit évtizedekig feltörtek és fosztogattak.