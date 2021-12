– Nemcsak a gyermekeinknek, hanem nekünk is a legnagyobb támaszaink voltak – erősítette meg Vakályné Anett, akivel három éve egy világnapi rendezvényen ismerkedtünk meg, s örömmel mutattuk be az akkor 5 éves Sanyikát, az egyik legnagyobb túlélőt a picik közül, hiszen ő még közöttük is aprónak számított a világrajöttekor mért 31 centivel és 83 dekával, 830 grammal.