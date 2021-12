– Az idei évben nagyon jó időjárásunk volt, jól teleltek a vadak, amint azt a trófeamustra is mutatja. Az elmúlt hónapban sikerült terítékre hozni az idei keretben meghatározott példányszámot, amit megkértünk a dámbikára. Harminchat dámbikát lövettünk meg bérvadászokkal. A legtöbb bikát magyar vadászok ejtették el, de jöttek vendégek külföldről is, többek között Ausztriából, Dániából, Lengyelországból. Ebben az évben jóval nagyobb volt a kereslet dámbikára, nem is tudtunk minden igényt kielégíteni. Évről évre több az igény, de évről évre szebbek is a bikáink. Öt évvel ezelőtt az 5 kg feletti agancs nemigen volt megtalálható itt Tiszadobon, míg tavaly már volt két 5 kg feletti, s az idén is van három 5 kg-ot meghaladó trófeánk.