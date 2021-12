– A Nyíregyháza környéki tavakat szoktuk rendszeresen felkeresni, gyakran megyünk Orosra, Verbatanyára, Levelekre, Apagyra, Tiszalökre. A helyszínt aszerint választjuk meg, hogy mire szeretnénk horgászni, s hogy milyen módszerrel ­horgászunk. Ha pontyozni akarunk, nyugodtabb horgászatra vágyunk, akkor Oros vagy Verbatanya a célállomás. Ha rakózni ­akarunk vagy feederezni, akkor Levelek, Apagy jöhet ­számításba. Olykor az élő Tiszát is felkeresem Tiszalök vagy Timár közelében. Számomra nem a nagy halak megfogása jelenti a kihívást, hanem hogy több halat fogjak. Azokhoz a horgászokhoz tartozom, akik szívesen leülnek keszegezni egy spiccbottal. Ezért is részesítem előnyben a finomszerelékes horgászatot. Jól kell ismerni ezeknek a halaknak az életmódját is, megfelelő stratégiát kell választani a kifogásukhoz. Lehet, hogy mindez azért van, mert a ­versenyeken is ez a cél. Jobban vonz az aktív horgászat, mint az, hogy órákon keresztül várjak egy nagy halra. A gyermekeket is az köti le, hogy folyamatosan van kapás és minél többet fognak. Leginkább rakós bottal és szúnyoglárvával szeretek horgászni.