– A szendvicsgeneráció kifejezés szemlélteti azt a kettős, vagy többszörös nyomást, amely e generáció tagjait éri. Olyan jelenségek is árnyalják a képet, mint a kapunyitási pánik, ami miatt a fiatalok nehezen kezdik el az önálló életüket, így ebben is szüleik, az X generáció segítségére szorulnak. Mindez időmenedzselés szempontjából, anyagilag, erkölcsileg és érzelmileg is óriási teher és felelősség: egyszerre segítenek a gyerekek lakásának megszerzésében és családalapításában, később az unokák gondozásában, miközben ezzel egyidejűleg gondozzák és támogatják saját idős szüleiket, nagyszüleiket.