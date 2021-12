A rendezvénynek az egész országban, sőt még a határokon túl is híre van, így nem véletlen, hogy több nagy múltú csapat is részt vett a csónakos páros pergetőversenyen, érkeztek indulók többek között Romániából és Szlovákiából is. A halak azonban megtréfálták a versenyzőket, hiszen míg a tavaszi Fishing and Hunting Fox Rage versenyen 383 halat fogtak a versenyzők, most csak 57 ragadozó hal akadt a villantóra, körforgóra. A csapatok fogtak 31 süllőt, 9 csukát, 5 balint, 6 sügért, 6 harcsát. A 44 csapatból 15 csapat egy halat sem fogott.