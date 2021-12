– Fanni ugyanígy gondolkodik a sportról, ugyanannyira eltökélt és fanatikus, mint én, ennél tökéletesebb, harmonikusabb kapcsolatot elképzelni sem lehet. Motiváljuk egymást, és mivel mind a ketten ugyanazt csináljuk, pontosan tudjuk, mivel segíthetjük legjobban a másikat. Van egy kislányunk, akinek hamarosan testvére születik, és bízunk abban, hogy ez a sportos közeg, amiben felnőnek, nekik is legalább annyi örömet ad majd, mint amennyiben nekünk részünk van. Én és Fanni is rengeteget köszönhetünk a sportnak, ami ugyan sok lemondással, küzdelemmel jár, de ami precizitásra, kitartásra is nevel, és ami mással nem pótolható élményeket ad.