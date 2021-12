Természetesen több magyar szerzőnek is köszönhetünk irodalmi szakácskönyvet, így például Krúdy Gyulának, aki imádott enni és élvezettel írt ízélményeiről, de a kortárs írók között is népszerű e műfaj. Az egyik legkedveltebb kötet most Dragomán György Főzőskönyve, ami nem csupán szakácskönyv, és erre már az alcím is utal: Írások főzésről és evésről. Dragomán ugyanolyan szenvedélyesen süt és főz, ahogyan ír. Kötetéből, melyben az otthoni kenyérsütést és a közös főzéseket népszerűsíti, kiderül: szívesen gondol újra régi ételeket, és képes a legegyszerűbb étkeket is túlbonyolítani. A Főzőskönyv a konyhában tevékenykedők hasznos, olvasmányos társa, a szerző a reggelik, ebédek, vacsorák mellé körítésként családi történeteket, humoros és elgondolkodtató novellákat tálal fel.